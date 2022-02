“Este libro no pretende ser amable en absoluto. Sobre la corrupción no se puede hablar ni en broma ni con diplomacia ni con medias tintas porque es un problema muy grave”. Con estas palabras sobre su ensayo “La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España” (Ariel) arrancó ayer su intervención en el museo MARCO de Vigo Joaquim Bosch (Culleda, Valencia, 1965), juez del Juzgado de Primera e Instrucción nº 1 de Moncada, investigador y docente. El invitado del Club FARO estuvo presentado por Julio Picatoste, magistrado jubilado, que se refirió a la corrupción con términos como “herida purulenta del estado de derecho” y “cáncer metastásico” y calificó el libro de Bosch de “necesario”.

“La patria en la cartera” es una reflexión argumentada que busca las singularidades del fenómeno de la corrupción en nuestro país y analiza una serie de casos, como el caso Gürtel, el caso Bárcenas, el caso Nóos y el caso de los ERE en Andalucía. Según el magistrado, la corrupción le supone a España unas pérdidas de 40.000 millones de euros al año, aunque el económico no es su único impacto. Esta práctica fraudulenta debilita el sistema democrático y las instituciones públicas y advirtió: “Los casos que llegan a los juzgados solo son la punta del iceberg”.

El magistrado, exportavoz de Jueces para la Democracia, defendió que la corrupción no es algo exclusivo de unas siglas políticas concretas y pidió a los partidos más autocrítica. “No debería ser un deporte nacional embestir contra la corrupción del partido rival y proteger a los corruptos propios”, apeló.

El juez aborda en el libro estos problemas desde la perspectiva novedosa, a través de una visión transversal que engloba disciplinas como la historia, el derecho, la política internacional, la ética y la sociología. La tesis principal es que, aunque la corrupción en España viene de antes, es durante la dictadura de Franco cuando adquiere dimensiones institucionales que continúan hasta la actualidad, ya que la democracia incurrió en continuidades y la falta de desarrollo institucional impidió una ruptura completa con algunas prácticas del régimen anterior.

Como ejemplo de esta continuidad recordó que la mitad de 50 últimos ministros del dictador continuaron en política en la democracia y la otra mitad pasó directamente a los consejos de administración de las principales empresas del país. Sin embargo, Bosch reconoció que no se atreve a cuestionar cómo llevaron la negociación de la transición las fuerzas antifranquistas, en un ambiente marcado por los intentos de golpe de estados y los asesinados políticos. Igualmente, no quitó responsabilidad a la sociedad de que la corrupción persista. “La corrupción actual es responsabilidad nuestra: de los gobernantes democráticos, de la ciudadanía, de nuestras instituciones. Sería absurdo echar la culpa al pasado, pero si queremos entender por qué cuesta tanto erradicarla hay que ver su origen porque, además, nos explica muchas de las resistencias a modificar el sistema institucional que ha favorecido la corrupción”, explicó.

Bosch abogó por acometer medidas que dificulten la corrupción, que, advirtió, empieza con el despilfarro público. Según el juez, es importante crecer en infraestructuras éticas, mejorar rutinas de deontológicas, reforzar la separación de poderes y favorecer los mecanismos de prevención, persecución y castigo. “Que no exista esa percepción e impunidad y para ello es mucho más importante la prevención porque cuando el Derecho Penal llega ya ha llegado tarde: el daño ya se ha producido y el dinero se ha volatilizado a paraísos fiscales y a empresas fantasma”, dijo.

También fue contundente al referirse a la inmunidad del jefe de Estado. “Su distintivo más importante es la ejemplaridad. Si no es ejemplar la propia jefatura del Estado pierde su sentido. La inviolabilidad plena del jefe del Estado es un gran peligro porque es una carta blanca para poder delinquir”, afirmó.

“No se puede comparar al Lazarillo de Tormes con Urdangarin, Bárcenas o Roldán”

“La patria en la cartera” es el resultado de una exhaustiva documentación bibliográfica –recogida en 16 páginas– y se nutre del examen de cientos de sentencias desde antes del franquismo hasta la actualidad, para analizar las dinámicas más habituales de la corrupción, una práctica fraudulenta sumamente dañina destructiva. “La corrupción descompone las entrañas de nuestras instituciones”, afirmó Joaquim Bosch, que ya estuvo en Club FARO presentando “El secuestro de la justicia”, del que es coautor junto con Ignacio Escolar. Sin embargo, añade, en España se ha asumido con naturalidad atávica que las conductas indecentes forman parte de nuestro paisaje institucional. Respecto a esto, recordó que la Comisión Económica Europea se sorprendió de que en los años ochenta, la honestidad no fuera la cualidad que más valoraran los ciudadanos españoles en los políticos. Sin embargo, aseguró que la corrupción no es una cuestión genética ni cultural. No es una cuestión de picaresca. “No se puede comparar al Lazarillo de Tormes, que era un huérfano que intentaba buscarse la vida como podía y sobrevivir en circunstancias muy difíciles, con Urdangarin, Bárcenas o Roldán, que son gente privilegiada que ya vivía muy bien pero que quería vivir mucho mejor a costa de los demás abusando del poder público”, afirmó.