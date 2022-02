Bo día! Hoxe o suroeste tráenos ceos nubrados con algún orballo nas comarcas atlánticas e tendencia á apertura de claros no resto.



Situación no mar ⚠️🌊

🔹Hoxe, ondas de > 4 metros 🟡

🔹Mañá, de 5 a 7 metros 🟠 a partir do mediodía

🔹Sábado, > 5 metros 🟠 baixando a 🟡pola tarde pic.twitter.com/KXzmv2SKBp