“Os máis novos están de volta de complexos e ven na tradición un valor extra”

Un é un clásico dos escenarios e da música celta; o outro, en comparación, acaba de chegar, pero xa conseguiu tamén que o seu diálogo entre música tradicional e electrónica traspasase as fronteiras. Carlos Núñez e Baiuca colaboran por primeira vez para presentar unha “alborada do século XXI”, como se refire a ela o internacional gaiteiro, quen asegura que con ‘Solstício’ Baiuca xa está “a facer historia”. O tema, que abrirá “portas e ideas de cara o futuro”, ten vida propia e estrearase mañá como single.

–Por que unha alborada e por que con Baiuca?

–CARLOS NÚÑEZ. Cando estabamos a gravar o 25 aniversario de A irmandade das estrelas convidei a moita xente nova que está a revolucionar o panorama da música galega, ou mesmo das músicas a nivel nacional, entre eles Baiuca. Non deu tempo a que esa alborada saíse nese disco, pero quedou fermosísima, diferente do que sería un disco dos meus, porque eu traballo con produtores de música electrónica dende os noventa, pero sempre dun xeito sutil, nunca nun disco meu iría un tema tan electrónico coma este, e Baiuca tivo a idea de sacalo como single. E, sobre a alborada, é música moi anterga de gaita do norte de Portugal, música que chama ao trance, e ese trance centenario pode ser revisado dende a sabedoría do trance da música electrónica. Por iso pensei: “Alborada, imos falar con Baiuca”. E Baiuca deulle unha nova vida.

–Quería resaltar a comunidade co país veciño, daí o sample dunha gravación de Paulino Pereira?

–BAIUCA. Interésame moito traballar con toda a raíz galega porque é de onde veño, pero tamén co que nos rodea e Portugal é un dos lugares que máis me apetece explorar. É curioso porque tiña ese sample gardado. Un dos traballos que fago é recopilar sons que nalgún momento podo empregar e cando Carlos me pasou a alborada apareceu este sample que me parecía moi fermoso e encaixaba perfectamente. Ademais, para min era moi especial facer un tema que nunca fixera, porque fixen muiñeiras ou xotas. Tamén son curiosas as conversas que tivemos sobre os ritmos: Carlos veume ver a Vigo e díxome que lle sorprendera ver a xente nova moverse ao ritmo dunha xota. Creamos unha conexión que se reflicte na peza.

–Que pensou, Carlos, cando escoitou por primeira vez a Baiuca?

–C. N. Baiuca foi un descubrimento de hai pouco. Creo que o está a facer súper ben e con valentía e encántame ese contraste entre a electrónica e o ancestral e que estea tirando por esa liña porque dende hai vinte anos ou máis foi unha das miñas fixacións. Sempre quería traballar con xente da música electrónica, pero sempre o fixen con moita prudencia. En ‘O castro da moura’, o noso xeito de traballar era con loops, dun xeito que era electrónica, pero non se notaba. En Baiuca percibes eses códigos: gústame a súa valentía, paréceme súper importante.

–Vostede deixoulle a Baiuca a súa canción, tamén foi valente.

–C. N. Eu xa teño o cu pelado das críticas que me fixeron cando comezaba a tocar con irlandeses, a gravar con flamencos ou tralas primeiras experiencias coa electrónica. Cando eu comezaba, calquera cousa nova que aportases, zasca. Pero as Tanxugueiras din que se sentían moi liberadas para facer cousas. É curioso: creo que toda esta xeneración non só non recibe zascas, senón que leva premio esa valentía.

–B. Cando empecei tiña certo medo ou respecto polo que a xente puidese opinar sobre o que estaba facendo, pois igual lles parecía que estaba destrozando algo que para eles era intocable ou algo así. Pero dalgún xeito no tempo que levo traballando sempre tiven a liberdade, e non sei se dicir a sorte, de que ninguén me veu criticar por facer o que facía. Ao empezarmos a traballar na alborada, gustoume tamén a liberdade que Carlos me deixou, ese proceso de estar facendo loops sobre a súa gaita e deixarme ese espazo para investigar, que é algo que fai que chegues a outros lugares. Se tes medo a chegar a algo máis, a música non evoluciona. Nese sentido Carlos é unha persoa que aportou novidades incribles e para min é unha referencia. Son moi fan del e para min era moi emocionante traballar con el.

–C. N. A emoción é para min traballar con xente máis nova como Baiuca que aporta xeitos de traballar diferentes. Desta peza poderiamos dicir que é música molecular. Isto é unha cousa que na Idade Media se chamaba centonización: compoñer en base a pequenas moléculas que despois podes cambiar de orde. As alboradas son músicas de hai moitos séculos, coñecemos como se tocaban hai cen, 150 anos, e de pronto chegan a Ricardo Portela e as cambia, Baiuca fixo algo semellante ao que fixo Portela con ‘Aires de Pontevedra’ nos 50 en Venezuela. O proceso foi o seguinte: eu escoitei moitas alboradas diferentes de Tras os Montes e coas pequenas moléculas que collín desas alboradas, montei unha alborada. Baiuca volveu cortala e facer unha nova cociña molecular en base a iso. Non sei se é algo habitual na música electrónica.

–-B.: No meu xeito de traballar si. Cando estás diante do ordenador cortando e pegando podes chegar ao que non chegarías tocando.

–C. N: No fondo é un proceso creativo que entronca perfectamente coa música electrónica. E o máis importante: a sensación de trance segue aí.

–B. E segue a sonar coma unha alborada.

–C. N. Unha do século XXI.

–-Alborada tamén significa en galego primeira luz do día. Hai un novo mencer para a música galega tralo éxito das Tanxugueiras?

–B. Eu levo respondendo dende hai un par de anos a se era o mellor momento da música galega. Sempre digo que non, pero gústame o punto de vista que lle dás: está amencendo, aínda estamos vendo esa evolución. Cada ano que pasa ocorren cousas fantásticas, coma esta vez todo o que pasou coas Tanxugueiras, pero queda camiño por percorrer. Pódese medrar moito máis. E pasará, seguro. Sairán novos proxectos, xente que aportará cousas novas. É difícil responder a unha pregunta así estando a carón dunha persoa que chegou a tanto. Para poder falar agora mesmo dun momento grande ten que chegar alguén ao nivel ao que chegou Carlos.

–C. N. Estou moi contento porque creo que Tanxugueiras o merecen, son moi traballadoras e é de xustiza que a música das pandeireteiras chegase ao mainstream. Nos 90 foi a gaita: tivo un boom, a música celta púxose de moda, pero esa moda pasou. Espero que isto non quede nunha moda e que non só quede a reivindicación na lingua. A lingua é un tesouro fundamental, pero tamén o é a nosa música.

–Pero non chegaron a Eurovisión. Non está a sociedade preparada para tanta multiculturalidade?

–C. N. Non creo que sexa tanto un problema de que cantasen en galego. Creo que se fosen pandereiteiras castellanas, seguramente se atoparían cos mesmos...

–Prexuízos?

–C. N. Si, prexuízo. Creo que o sistema..., digamos a televisión, seguramente en España aínda non acaba de crer que a tradición poida ser algo excelente e universal. O flamenco si, porque lle gustou aos turistas, pero con estas músicas aínda hai que facer un camiño de ida e volta.

–B. Creo que están empezando a mudar certas cousas.

–C. N. Si, está a haber un cambio. Amaia, cunha jota navarra, “Yamaguchi”, as Tanxugueiras. Está a pasar algo. O que non era normal é que en Latinoamérica os novos creadores sempre están intentando beber das súas raíces e en España non. Por que? Creo que as novas xeracións xa están de volta dese complexo. Seguramente trala dictadura había unha necesidade de aparentar unha modernidade, todo o fenómeno da movida, pero os máis novos xa están de volta de todo iso e ven no rural e na tradición, no folclore, un valor extra marabilloso.