La madre de la niña Desirée Leal, única acusada de su asesinato, hizo uso ayer de su derecho a la última palabra en el juicio que se celebra en la Audiencia de Lugo por el conocido como Crimen de Muimenta, y aseguró que “adoraba” a su hija y que, “en plenas facultades mentales, jamás le haría daño”. “No sé como pasó lo que pasó”, sentenció. Durante ocho minutos, la acusada reiteró que “quería mucho” a Desirée y que la niña “lo era todo” para ella. Ana Sandamil afirmó con llanto entrecortado que no fue consciente de sus hechos: “Con mis facultades mentales normales, jamás le causaría daño”.

La mujer indicó que crió a la menor “lo mejor que pudo” y que cuando nació “fue lo mejor” que le había pasado. “Yo solo quería que fuese feliz, me daba igual con quien, ni como, ni donde”, afirmó, en referencia al tiempo que la niña pasaba con su padre, del que estaba separado.

La única acusada del crimen dijo que “adoraba” a Desirée y que “era la niña de sus ojos”. “No sé como pasó lo que pasó y aún no me creo que no la pueda volver a ver”, añadió. “Cualquiera que me conoce sabe que yo jamás actuaría así en mis plenas facultades”, aseveró, para luego concluir diciendo: “la quería con todo mi corazón”.

Desirée Leal, cuyo padre, José Manuel, ex de Ana Sandamil, ejerce la acusación particular, fue encontrada muerta en la habitación en la que pernoctó con su madre y presunta verdugo con señales de haber sido forzada a ingerir un líquido en el que supuestamente se había disuelto un fármaco que consumía Ana Sandamil y que se llamaba Trazodona.

En el examen forense, en el cadáver se vieron señales de una asfixia mecánica, la que habría causado el óbito.

Las acusaciones pública, particular y popular -Fundación Amigos de Galicia- piden la prisión permanente revisable.La defensa, en cambio, solicita la absolución de Ana Sandamil, al presentarla como una enferma mental.

El abogado de la madre de Desirée afirmó en la exposición final que sí debe ser castigada, pero con una condena “congruente”: la eximente completa que comportaría su ingreso en un psiquiátrico. “No se trata de ensañarse con Ana. Ana ya ha sufrido bastante. Tiene una enfermedad de por vida, no tiene a su hija y ahora sabe que ella causó la muerte de su hija”, enfatizó.

Las demás partes se han ratificado en que era consciente de lo que hacía y, en último término, aceptan una alteración parcial, nunca grave, y de su capacidad volitiva, que no intelectiva, debido al trastorno de personalidad que sufre la enjuiciada.