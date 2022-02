“Esperamos tranquilidad hasta después del verano”

Vigilante sobre el comportamiento del COVID, Salvador Peyró, uno de los epidemiólogos de referencia en esta pandemia y que asesora al Gobierno de la Comunidad Valenciana, subraya que el Ejecutivo valenciano escucha pero no tiene por qué seguir al dedillo lo que le recomiendan los expertos porque juega con otras cartas. Echa en falta que se informe mejor a la población.

–Ómicron ha abierto nuevas incógnitas sobre el comportamiento del COVID, ¿en qué hace cambiar al epidemiólogo?

–No es solo ómicron. Cambia la situación porque gran cantidad de la población está vacunada y la variante se comporta con mucha menos gravedad, lo que te permite ir jugando de forma diferente. No te obliga a tomar medidas como las del año pasado. De las 8.000 muertes en la Comunidad Valenciana, 6.500 se produjeron en el primer trimestre del año pasado y, desde la prudencia, hay que hacer lo que estamos haciendo.

–De lo que hemos aprendido ¿qué habría que cambiar?

–La información que manejamos es un tanto incompleta. Seguimos con el mismo sistema de información del principio de la pandemia en un momento en que los datos no son los mismos, los contagios no dicen lo mismo y las hospitalizaciones tampoco. Eso hace más difícil tomar decisiones más atrevidas. Solo ofrecen un resumen de COVID y no COVID. Probablemente se dan cifras mucho menores porque hay muchos que llamamos incidentales [los hospitalizados con COVID y no por COVID] y en nuestro caso se han mezclado delta y ómicron. Faltan datos sobre ingresos de no vacunados para poder predecir el futuro y adelantarnos.

–¿Falla la informática?

–Si tuviéramos datos más claros podríamos rebajar más medidas, incluso al estilo de los daneses. Tienen un sistema de información sobre grupos edad. Hace cinco o seis meses tenían un 10% de incidentales y ahora el doble, eso permite entrar en temas como rebajar la cuarentena.

–¿Qué augura para este verano en función de su experiencia con el virus?

–En este momento lo que esperamos son unos cuantos meses tranquilos. Salvo que surja una nueva variante y que sea más grave, que no tiene por qué, espero bastante tranquilidad. La gente tiene un poso de inmunidad muy alto con las terceras dosis. Hay que ver cómo decae la inmunidad frente al contagio y que se mantenga respecto a la enfermedad grave. En otros casos ha decaído en cinco meses y ahora no sabemos, pero si se mantiene la protección frente al COVID grave, y se está manteniendo muy bien, tampoco iríamos a un incremento de dosis. Entraremos en una época en que podremos reducir medidas y manejar el COVID como otra enfermedad respiratoria, pero estando muy vigilantes.

–¿Quiere decir que se asimilará a la gripe?

La gripalización es un mal término, pero permitirá manejarlo con otras enfermedades respiratorias de las vías altas. Los vacunados han contagiado mucho, al principio con delta y luego con ómicron, y entre vacunas, terceras dosis y los que lo han pasado, acabamos teniendo un poso de respuesta inmunitaria que cada vez hace más improbables los casos graves y permite vivir y trabajar.

–¿Es la inmunidad de rebaño que tanto se esperaba?

La inmunidad de rebaño se entiende frente al contagio. La vacuna ha reducido los casos graves, y aunque se puedan contagiar la probabilidad de UCI es infinitamente menor. No es inmunidad de rebaño pero sí protección frente a la enfermedad grave, que es lo que importa.

–¿Estamos condenados a seguir vacunándonos cada equis meses?

–No estamos condenados a nada. De momento la inmunidad aguanta muy bien ante la enfermedad grave y las cuartas dosis no han ido especialmente bien en Israel. No quiere decir que en algunos grupos inmunodeprimidos y ancianos frágiles no tengamos que poner cuartas dosis, pero sobre la población general no se está en ese tema. Si se complican las cosas por nuevas variantes, probablemente harían falta vacunas diferentes más adaptadas.

–¿Cómo valora que la gente, incluso los niños, sean ahora reacios a quitarse la mascarilla?

–Desde mi punto de vista la mascarilla al aire libre no tenía sentido desde que se puso la primera vez. La información debe ser fiable. Hay que partir de la definición de contacto estrecho, quince minutos con alguien sin mascarilla, no porque te cruces por la calle. Son medidas discutibles como el pasaporte COVID, que no tiene más sentido si los vacunados pueden contagiar y contagiarse. Se ha planteado no para reducir el contacto entre personas, que es el combustible de transmisión del virus, sino para mantener los sitios abiertos. Han montado un buen lío.

–¿No se informa bien?

–La comunicación de riesgos y la educación a la población la hemos hecho muy mal en toda la pandemia. Es habitual y normal cambiar en una pandemia que va evolucionando, el cambio no es malo, pero tienes que explicarlo. El ministerio pone y quita medidas sin una explicación pero la gente necesita portavoces. Hay que decir que es por esto y por esto otro, que se apruebe por unanimidad, como dice la ministra, no es un argumento.