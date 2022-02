El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha apostado este sábado por "poner el acento en los más vulnerables", ante un escenario de cambio en las medidas de control de la pandemia, en el que se debe "convivir" con el virus de un modo "más ordinario".

Lo ha indicado en declaraciones a los periodistas durante la presentación de la nueva unidad móvil de donación de sangre, en el Obelisco de A Coruña.

Preguntado por los pasos para avanzar hacia una convivencia con el virus sin restricciones, García Comesaña ha apuntado que desde la Xunta se avanza "en ese sentido" al incorporar los test de autodiagnóstico y dejar de confinar a los contactos estrechos.

También ha señalado que Galicia propuso reducir el aislamiento de los positivos de siete a cinco días, que son pasos para "convivir con la pandemia de un modo más ordinario".

"Hay países que están planteando cosas que nosotros no tenemos encima de la mesa, pero que no son descartables, como que los positivos no hagan aislamiento. Nosotros creemos que tenemos que poner el acento en los vulnerables, porque tienen un riesgo mayor", ha subrayado.

Probablemente, ha añadido, "la orientación sea más a cuidar de los vulnerables, que de modo general del resto de la población".

Vacunación infantil

Respecto a la vacunación infantil, después de haber comenzado el miércoles a suministrar la segunda dosis, el conselleiro ha señalado que manejan una estimación en torno al 86 % de adherencia. "Un número importante de niños fueron contagiados y tienen que esperar ocho semanas", ha matizado.

No obstante, ha dicho que están "contentos" con la respuesta de padres y madres llevando a niños y niñas a vacunarse y ha asegurado que se harán las repescas oportunas.

Preguntado por la eliminación de las restricciones horarias en la hostelería, García Comesaña ha detallado que detectaron un "cumplimiento estricto" de las restricciones en las últimas semanas.

"Nos parece un paso lógico avanzar en esa recuperación", ha agregado el titular de Sanidad, que ha explicado que aunque hay casos nuevos todos los días se está normalizando la convivencia con el virus.

Sobre el certificado COVID, ha recordado que la Xunta acaba de pedir la renovación de su uso por quince días más y analizará si es necesario seguir pidiéndolo o dejar de pedirlo al transcurrir ese tiempo. "Creemos que el certificado juega un papel importante en esa animación a los ciudadanos que no se vacunaron a hacerlo", ha reiterado.