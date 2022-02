Los investigadores de toxicología hallaron restos de trazodona –un antidepresivo– en la sangre de la niña Desirée Leal, asesinada en Muimenta en 2019, aunque en concentraciones bajas y consumidas poco antes de su fallecimiento. Así lo señalaron las peritos que declararon en el juicio que se sigue contra la madre de la menor, única acusada del crimen.

Explicaron que se halló una pequeña cantidad de trazodona en sangre, por debajo del nivel terapéutico, y en el contenido gástrico, no así en la orina. Según añadieron, esto implica que se consumió trazodona poco antes de la muerte, dado que aún no había sido absorbido completamente en contenido gástrico y aún no había pasado a orina. Entre las periciales realizadas, se localizó, además, sangre de la niña en la parte inferior del pijama de la madre.