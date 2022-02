SOS de Lucía | Ola de solidaridad con la mujer que vive en su coche

El Sos desesperado de Lucía Balaguer, la mujer de 37 años que se vio forzada a dormir en su coche cerca de un descampado de la avenida l’Alcora de Castellón, ha generado una ola de solidaridad. Desde que se publicó, en la web de Mediterráneo, varias personas se han mostrado interesadas en tender una mano a Lucía, que fue expulsada del piso en el que vivía por no poder pagar el alquiler y no tener trabajo.

"Yo podría verme en esta situación"

"Igual que ella, yo podría verme en esta situación", señala Jorge, quien habló con Lucía y le ofreció su ayuda: "Me la iba a llevar a casa. Tengo una habitación libre, un techo. Me ha dicho que alguien se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle faena. Yo le he dicho que se quede mi número de teléfono. La he visto por internet y me ha sabido muy mal, no me gustaría verme en esa situación. Aún tiene un coche, que si no estaría en la calle", revela este vecino de València.

Conmovida

La situación de Lucía también conmovió a María, quien señala: "Soy una persona normal que tengo dos trabajos porque tengo muchos gastos, pero soy incapaz de ver a una persona que lo está pasando mal y no hacer nada, porque tengo empatía". Por ello, indica, le ha transferido 200 euros a su cuenta y le ha buscado un hotel para que pueda pasar la noche. "Hoy estoy bien pero pienso que cualquiera podría verse en esa situación. Ojalá podamos ayudarla".

Oferta de trabajo

Por su parte, Artur, de Orpesa, le ha ofrecido un puesto de trabajo y alojamiento. Artur explica que la oferta sería para trabajar como camarera en el restaurante de sus amigos y que podría contar con un apartamento con dos dormitorios --uno para ella-- y baño. Señala que Lucía "es una persona que estaba en una difícil situación y me ha dado pena".

Oenegés

Aunque a Cruz Roja no le consta en la base de datos que haya acudido a pedir ayuda, señalan que contactaron con un voluntario para que se acercara a la zona a ver si la veía. Además, "puede pasar por nuestra oficina y pedir cita para que la atiendan", señalaron al tiempo que aseguraron que "aunque no esté empadronada, desde algún proyecto sí la podemos ayudar".

Mientras, desde Caritas indican que, aunque en caso de estar empadronada en Castellón es cierto que son los servicios sociales quienes prestan la ayuda, en caso de no estarlo, "puede venir a nuestra sede y hablar con las trabajadoras sociales". Aseguraron que "si viene y habla con el equipo de acogida y hay plazas en el albergue --que las hay-- puede quedarse", aseguran.