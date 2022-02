La Xunta levanta las restricciones horarias a la hostelería a partir de la medianoche del sábado. El presidente gallego ha anunciado la medida tras el Consello da Xunta, de manera que cada establecimiento cerrará a la hora que le corresponda según su licencia, es decir, recuperan el servicio prepandemia. "No habrá restricciones de horario para la hostelería" desde las 00 horas del 12 de febrero, ha aseverado Feijóo apuntalando esta decisión sobre el criterio del comité clínico, dado que la evolución de la pandemia es "a la baja, lenta pero segura".

Actualmente, bares, restaurantes y cafeterías pueden abrir hasta la 1:00 durante la semana y hasta la 1:30 durante el fin de semana. Por su parte, pubs y discotecas tienen estipulado su cierre a las 4:00 entre semana y a las 5:00 los fines de semana.

En cuanto a los aforos, en una misma mesa se pueden juntar un máximo de ocho personas en el interior y de 15 en el exterior.

En todo caso, Núñez Feijóo ha advertido de que no se puede "pasar de todo a nada", por lo que la Xunta también recomienda seguir usando la mascarilla en aquellos lugares exteriores en los que se produzcan aglomeraciones, pese a que desde hoy mismo ya no es obligatorio en toda España llevarla en la calle. El mandatario gallego ha especificado que se trata de una recomendación, no de una obligación y deja la decisión en manos de los padres.

Los hosteleros piden no prorrogar el certificado COVID

La Federación de Hostelería de Pontevedra (Feprohos) ha solicitado a la Xunta de Galicia que no se prorrogue la exigencia del certificado COVID para el consumo en el interior de los establecimientos, medida que decaerá el próximo 12 de febrero.

En un comunicado, los hosteleros pontevedreses han indicado que esta obligación supone una "sobrecarga de trabajo" en las pequeñas y medianas empresas y "no tiene efecto" en la reducción de la transmisión del virus. "Es por ello que en la mayoría de las comunidades autónomas actualmente no está vigente. Mientras que Extremadura, Madrid, castilla y León y Castilla La Mancha nunca lo han aplicado, en el País Vasco, Asturias, Cantabria y Cataluña lo acaban de retirar", han subrayado.

Por ello, la junta directiva de Hostelería de Pontevedra ha trasladado a la Consellería de Sanidade su preocupación por que se mantengan unas medidas que continúan situando al sector "en el foco del problema sanitario".