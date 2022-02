Suspenso de la presencia femenina en academias, premios y medallas en ciencia

A pocas horas de celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, mañana viernes, entidades gallegas como la Real Academia de Ciencias (RAGC) se autoexaminan y la conclusión ilumina la brecha de género existente. En la entidad, la representación de mujeres académicas es inferior al 20%, cuando la presencia de las féminas investigadoras en plantillas en las universidades es mayor. En la Universidade de Vigo, por ejemplo, representan la mitad.

El porcentaje de mujeres académicas en la RAGC es próximo al 15%, lo que la sitúa muy lejos de la paridad. La única lectura positiva es que el porcentaje es superior a la media que presentan las reales academias y organizaciones científicas similares de España donde la tasa es del 13,7%.

No es el único espacio donde cojea la representatividad violeta. El informe “A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias 2008-2021”, elaborado por AMIT-Gal, presentado ayer en la sede de la propia RAGC subraya que ellas reciben menos medallas y premios científicos.

Las autoras del informe llegan a una conclusión: aumentar la presencia femenina en estas áreas es cosa de todas y todos y debe comenzar por las propias científicas. Sí, el estudio, plantea “incentivar la presentación de mujeres candidatas en los distintos premios” tanto de forma individual como desde la comunidad científica o institución que representan.

Como ejemplo, indican que en las Medallas de Investigación, el 80% han sido hombres en el periodo estudiado –recordemos, de 2008 a 2021–, porcentaje que va desde el 43 al 100% en premios como el Ernesto Viéitez Cortizo o los galardones de Transferencia, porcentaje similar presenta el premio de periodismo científico.

Otro punto que muestra la brecha de género es el propio Día da Ciencia en Galicia. Lleva 14 ediciones celebradas. De estas, solo en dos ocasiones fueron homenajeadas mujeres.

Por todo ello, el informe recalca que “la baja presencia de mujeres en estas instituciones, no solo no se corresponde con la sociedad científica actual si no que repercute además en las actividades divulgativas organizadas por ellas: premios, actos conmemorativos... que son propuestos y seleccionados por una amplia mayoría de hombres y que, con frecuencia, tienden a elegir, consciente o inconscientemente a otros hombres para estos galardones perpetuando de esta manera la invisibilidad de las científicas”.

Poniendo la lupa sobre la Real Academia Galega de Ciencia se observa que el 14,7% de las académicas numerarias son mujeres; mientras que en las correspondientes sube al 17 por ciento.

Por ello, a lo largo de este año ingresarán como académicas numerarias Carmen Isabel Álvarez, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidade de Santiago; María Loureiro García, catedrática de Economía de la misma entidad; y Herminia Domínguez González, catedrática de Ingeniería Química de la Universidade de Vigo.

Como académicas correspondientes entrarán Marisol Soengas, investigadora de Agolada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid; más Ana Cebreiro Gómez, graduada en Economía y responsable de tributación internacional del Banco Mundial.

El informe fue presentado ayer por las autoras del mismo: Joana Cristina Silva Magalhaes y Vanessa Valdiglesias. Estuvieron acompañadas por la profesora Alicia Estévez, vicepresidenta de la RAGC; María José Abad (Universidade de A Coruña), Eva Aguayo y Águeda Gómez, de la Universidade de Vigo. También acudió el presidente de la Academia, Juan Lema Rodicio y la presidenta de AMIT-Gal, Ana Jesús López.