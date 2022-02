“Solo las personas que son capaces de descubrir sus propios valores y encontrar la seguridad en la identidad personal son capaces de transformar el mundo”, aseguró ayer la pedagoga gallega Rosa Montenegro en la charla que mantuvo en el MARCO de Vigo con su esposo, el también pedagogo y presidente del Foro Acción Social Empresarial de Vigo Pedro Matas, quien es, en parte, responsable de “El yo y sus metáforas” (Europa Ediciones), el libro en el que Montenegro condensa sus clases. Matas siempre le decía que por qué no había conservado ninguna de sus pizarras. “El yo y sus metáforas” es su pizarra, hecha de papel y tinta. A esto se sumó la celebración de sus bodas de oro.

“La pandemia ayudó porque me hizo parar, pero si no lo escribo el libro para las bodas de oro no lo hubiese hecho. No soy escritora; soy pedagoga”, comentó ayer la invitada del Club FARO, que contó también con la participación de la periodista Olalla Caridad, que introdujo el acto, y de Dolores Rodríguez, una de sus exalumnas, quien en nombre de sus antiguos alumnos le agradeció haberle enseñado a “vivir en gerundio” porque la persona está continuamente aprendiendo.

Y precisamente eso pretende “El yo y sus metáforas”, un libro en el que guía al lector por un viaje de autodescubrimiento entre los laberintos del cerebro y los enredos del corazón, para que cada persona explore y descubra su riqueza y acepte las luces y las sombras de su universo interior. “Ser feliz consiste en decidir aceptar quiénes somos, con nuestras luces y nuestras sombras, porque estas nos van a acompañar siempre. Yo espero que este libro ayude al lector a valorar lo positivo y a perderle el miedo a lo negativo”, afirmó la pedagoga de la Universidad de Navarra (UNAV).

Montenegro aseguró que la educación no se basa solo en enseñar las materias del currículo. “Una de las partes importantes de enseñar a la persona consiste en dotarla de las herramientas necesarias para que sea capaz de descubrir la verdad, la bondad y la belleza”, afirmó.

Según Montenegro, estos tres valores son trascendentales del ser humano, aunque en el “mundo convulso” que vivimos muchas veces se confunden “por falta de formación”. “La verdad se puede discutir; el bien se ha convertido en algo subjetivo: será para ti, pero no para mí. Y lo que va a salvar el mundo es la belleza porque la belleza es luz”, comentó.

¿Y qué necesita este mundo convulso? La respuesta de Montenegro no podía ser más clara: “El mundo necesita personas que amen, a quienes les apasione lo que hacen y que busquen la perfección, porque cuando la perfección se separa del ser personal cobra vida propia y destruye la relación con la persona que realiza la obra”, comentó.

A lo largo del libro, Montenegro intenta dar respuesta a preguntas como ¿qué es la identidad de una persona?, ¿cómo se descubre?, ¿qué imagen ven los demás de él?, ¿cómo se encuentra con los demás a través de lo que hace?, ¿toda la información que muestran de la persona se corresponde a su identidad? Según Montenegro, lo que la persona hace y tiene habla de ella, pero no la define.

Una de las partes del libro está dedicada a la familia, el lugar donde crece la persona y donde es valorada por lo que hace. “A la familia uno vuelve la mirada para mirar y mirarse. La primera fuente de identidad”, aseveró.

Montenegro dedica también un capítulo al corazón, en el que habla de la afectividad, la intimidad, la autonomía afectiva y el miedo. “Somos seres para amar y ser amados. El corazón es lo más serio de una persona. En el corazón tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida”, sostuvo la pedagoda, que calificó el resentimiento de “terrorista” que

La autora de “El YO y sus metáforas” matizó que este no es un libro de autoayuda; tampoco académico. “Es un viaje interior; un libro para hacer que la persona brille”, dijo. Apto tanto para adolescentes como para un departamento de relaciones humanas porque, dijo, que el trabajador sea respetado como persona y valorado tiene rédito, tanto para el empleado como para la empresa.

Una vida de “paletas de colores”

Explica Rosa Montenegro (A Coruña, 1949) al inicio de “El YO y sus metáforas” que su vida es “una paleta de colores múltiples que combina luces y sombras”. Así, confiesa que su primera vocación no fue ser pedagoga, sino médica. Sin embargo, por diversas circunstancias, acabó estudiando pedagogía. “Hoy compruebo que ser médico era mi vocación real, transformada ahora en acompañamiento personal, ayudando a restaurar obras de arte personales empolvadas por los avatares del camino”, explica una pedagoga con un currículo impresionante. Licenciada en pedagogía por la Universidad de Navarra (UNAV), ha ejercido su tarea educativa en España y América Latina. Ha sido consultora y directiva de cuatro entidades educativas en España y ha realizado tareas de auditoría y asesoramiento en países como México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú y Chile colaborando con Fomento de Centros de Enseñanza. Es profesora colaboradora en Identitas (Asesores de educación personalizada). Ha cursado el programa de Coaching Profesional en el IESE Business School (UNAV) y ha colaborado con el Ministerio de Trabajo en su programa de apoyo a Iberoamérica, becada como experta internacional en Ecuador durante siete años. En la actualidad, desarrolla actividades de asesoramiento y talleres de entrenamiento actitudinal y responsabilidad corporativa dirigidos a empresarios y ejecutivos para impulsar su responsabilidad como empresas saludables.