Galicia empieza a poner la segunda dosis a menores con 27.700 niños sin ninguna

Galicia empezó ayer a administar la segunda dosis de la vacuna del COVID a los menores entre cinco y once años con 27.658 escolares que aún no se han puesto la primera dosis. Aún así, la gallega es la comunidad con más vacunados en este grupo de edad. Un 81,9%, frente a la media estatal del 55,6%.

¿Por qué habiendo ya terminado el plazo para la primera dosis y activado el calendario para poner el segundo vial, un 18% de los menores no tiene ninguna? El ritmo de vacunación en este grupo de edad va más lento porque hay más dudas entre los padres sobre la vacunación de los más pequeños, pese a que los pediatras ratifican su seguridad. Además la explosión de la ómicron ha afectado especialmente a los escolares, y muchos habrán tenido que retrasar la primera dosis, pues han contraído COVID. Los más jóvenes registran las tasas de incidencia de coronavirus más elevada de la sexta ola.

La incidencia acumulada a catorce días es de 5.331 casos por cada cien mil habitantes entre los menores de once años en Galicia. Precisamente que no estén vacunados en su totalidad explica que sean el grupo de edad con la tasa más elevada. Le siguen los escolares de 12 a 19 años con una tasa de 5.177 casos. En el extremo opuesto, están los mayores de 70 a 79 años con una incidencia a catorce días de 1.054 casos. Cinco veces menos casos. Galicia es la segunda comunidad, después de Cantabria, con la incidencia más elevada entre los menores de once años. La media estatal en este grupo etario es de 3.081.

Galicia inició ayer el proceso de administración de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, horas después de haber recibido una nueva remesa de vacunas: 118.530 dosis de la vacuna, La Consellería de Sanidade prevía poner ya 11.000 dosis a menores.

Y al tiempo que en España se empieza a poner la segunda dosis, la Agencia Europea del Medicamento estudia una solicitud de Pfizer para el uso de sus dosis de refuerzo en adolescentes de 12 a 17 años.

Como cada miércoles, la Consellería de Educación informó de los casos COVID en los centros escolares. Hay 99 aulas cerradas, 35 aulas menos que hace una semana, y 6.901 profesores, alumnos y demás personal infectados. Los contagios han caído un 27% en una semana, al pasar de 9.480 a menos de siete mil.

En las escuelas infantiles, las aulas cerradas son dos y los infectados 431, frente a los 530 de hace siete días. En los demás centros educativos, hay 97 aulas cerradas y 6.470 contagiados, frente a los 8.950 de hace una semana. El área sanitaria de Vigo repite como el área con más casos: 1648, con 105 casos en las escuelas infantiles y con 1.543 casos en colegios e institutos.