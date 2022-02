Ni sí, ni no. A pocas horas de que entre en vigor el decreto que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, también en los patios de los colegios, la Xunta no aclara si a los niños gallegos se les aplicará la misma regla que en el resto de autonomías. De las palabras de este miércoles del presidente, Alberto Núñez Feijóo, se desprende que en los centros educativos de la comunidad los escolares tendrán que seguir utilizando el cubrebocas en todo momento, pero ni él ni la Consellería de Sanidade han explicitado qué pasará mañana cuando suene el timbre del recreo.

Consultada sobre este aspecto concreto por segundo día consecutivo, una fuente de Sanidade se limitó a afirmar: "Galicia sigue recomendando mantener una actitud prudente por el COVID-19". También añadió que mañana se ampliará la información. El martes ya habían rechazado pronunciarse hasta obtener unas aclaraciones que el Gobierno central ya había dado horas antes.

Ese mismo argumento, el de que el Ministerio de Sanidad no ha explicado las medidas de un decreto que ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado, fue el que utilizó ampliamente Feijóo en sus declaraciones de esta jornada. En todo caso, postergó la decisión a una consulta con el comité clínico que asesora a la Xunta —un órgano sin competencias ejecutivas—, aunque se mostró proclive a mantener el protector: "A la entrada de un colegio, donde entran cien chavales a la vez, o en un recreo, con un espacio limitado donde juegan cien o más chavales a la vez y no se pueda mantener la distancia de seguridad, a esos niños, que no están vacunados, ¿les sacamos la mascarilla por imperativo legal?".

Feijóo también esgrimió una supuesta colisión entre la nueva norma y el protocolo educativo aprobado para contener el COVID. El titular de la Xunta se preguntó si el nuevo decreto del Gobierno "viene a derogar de forma explícita el protocolo que exige mascarilla en los colegios cuando no se puede mantener la distancia de un metro y medio" y si, en el caso de ser así, hay un nuevo protocolo para la situación actual.

Entre estas reflexiones, el presidente autonómico incluyó sus críticas habituales al Gobierno central por "improvisación", "falta de claridad" o por "delegar las decisiones en las comunidades autónomas".