La madre de Desirée Leal, única acusada de su asesinato, estaba “tranquila, relajada” y con “conciencia plena” horas después de hallarse el cadáver de su hija en su cama, cuando un médico la examinó por un supuesto intento de suicidio con pastillas. “No tenía ninguna alteración en ese momento”, declaró el facultativo en la segunda sesión del juicio por el asesinato de la niña, ocurrido en mayo de 2019 en Muimenta (Lugo).

El médico que atendió a Ana Sandamil apuntó que estaba con “un nivel de conciencia máximo”, así como “tranquila” y “relajada”, sin “ninguna alteración en ese momento”. “No se la veía irritada”, añadió. La técnico que acudió a ese servicio subrayó también que estaba “coherente y normal” y que incluso pudo darles de memoria los números de su tarjeta sanitaria.

Esto se contrapone a la versión dada por la acusada, que alega que no recuerda lo que sucedió porque se encontraba en un estado de psicosis y ansiedad extrema tanto ese día como semanas antes, cuando pensaba que “la vigilaban” e incluso “oía voces”.

Por su parte, la pareja de la acusada, José Luis Martínez, sostuvo que conocía estos episodios de alteración. “No me cogía el teléfono, si me veía, hacía como que no me conocía últimamente. No quería salir de casa, estaba muy nerviosa siempre. No era ella, para mí no era ella”, dijo ante el tribunal y el jurado. Asimismo, declaró que la relación de Ana con José Manuel, el padre de la pequeña, era mala, y que, según su relato, la acosaba y vigilaba.

Por el contrario, los demás familiares y amigos, tanto de la acusada como de su madre, explicaron que no tuvieron conocimiento de que estuviese pasando por episodios de psicosis, sino por una depresión, y que su comportamiento las últimas veces que tuvieron contacto con ella fue el habitual. Una de las testigos, que la vio un día antes de los hechos, afirmó que estaba “normal”.

Cirilo, tío de Ana Sandamil afirmó que recibió una llamada de su hermana María, madre de la encausada, y que ella le dijo: “Mató a Desirée”.

Por otra parte, una técnico sanitario que atendió a Desirée relató que la menor presentaba “algo rojo” debajo de las uñas, heridas en la boca, en la comisura de los labios y en el paladar; y sangre, “en una mano más que en la otra”. Esta especialista ahondó en que vio también una zapatilla de deporte llena de sangre y un calcetín, así como el mismo líquido en el suelo, pero se percató de que había habido una especie de “barrido”. “Parecía que hubiese sido limpiado por alguien”, detalló.

Asimismo, subrayó que le sorprendió que abuela y madre de la víctima estuviesen vestidas de calle, “arregladas”, porque no suele ser lo habitual, y que María sí “gritaba algo” al ver lo que le había ocurrido a la nieta.

Un gran despliegue policial custodió ayer Ana Sandomil y los agentes tuvieron que contener a algunos familiares que la increparon a las puertas del juzgado.