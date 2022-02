Galicia mantiene la mascarilla en los patios mientras Madrid, Murcia y Baleares la quita

Los escolares de Madrid, Murcia y Baleares dejarán la mascarilla en el pupitre o la guardarán en el bolsillo del mandilón cuando bajen al patio desde el jueves. En cambio, los alumnos de Galicia seguirán con ella puesta. ¿Por qué? Porque los Gobiernos de las tres primeras comunidades entienden que el acuerdo para eliminar la mascarilla en exteriores, que se aprobará hoy en Consejo de Ministro y se hará efectivo a partir del jueves, lo permite. En cambio, desde Galicia explican que en la reunión de ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde estaban presentes la ministra y los consejeros de Sanidad, no se habló de cambiar el protocolo de los centros educativos, por tanto se mantiene la mascarilla en los patios.

Explican además desde el Sergas que el acuerdo tomado es eliminar la obligación de la mascarilla en la calle, pero con la recomendación de seguir utilizándola en lugares con aglomeraciones y en eventos multitudinarios de pie (conciertos, por ejemplo) y en los que el público esté sentado, pero no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. La Xunta entiende que en los patios de los colegios es muy difícil que los escolares mantengan la distancia de seguridad.

En cambio, Madrid, Murcia y Baleares apuestan por no utilizar la mascarilla en los patios y aconsejar su uso en las entradas y salidas de los centros educativos, pues es más probable que coincidan muchos padres y niños.

Desde la Xunta insistían ayer que en la reunión de la mañana de los responsables de Sanidad no se habló de quitar la mascarilla en los recreos, y si alguna autonomía toma la delantera es por su particular interpretación del acuerdo tomado ayer con la oposición solo del País Vasco.

El Ministerio de Sanidad, en declaraciones a este periódico, no quiso aclarar si la decisión de eliminar la obligatoriedad de mascarilla en la calle afectaba también a los patios escolares. Remitió a la lectura del real decreto que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros.

Desde la Xunta no descartan que en los próximos días el Ministerio de Educación proponga a las comunidades un cambio en el protocolo educativo para que los alumnos se libren del cubrebocas en el recreo, pero insisten en que por el momento la propuesta no se ha puesto encima de la mesa. Así que ellos no tienen fecha para tal medida.

El Gobierno decidió la semana pasada dejar de seguir imponiendo el uso de la mascarilla en la calle. Lo hacía tres días después de prorrogar su uso con una votación en el Congreso, y tras las críticas de expertos y comunidades.

Los expertos siempre han considerado la mascarilla en exteriores la medida menos eficaz para controlar el virus, pues la inmensa mayoría de los contagios, hasta un 97 por ciento según un estudio, se producen en interiores, cuando están mal ventilados, y al aire libre, el riesgo de infección es muy bajo.