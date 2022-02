“Por fin sin restricciones y la gente está tranquila”

Desde el 1 de febrero, el pasado martes, en Dinamarca ya no hay restricciones por coronavirus. Ninguna. Los daneses se han atrevido a dar el paso hacia la nueva normalidad. Son los primeros en hacerlo, pese a que todavía hay un notable número de contagios con la variante ómicron. Pero las autoridades han optado por intentar una vida 100% normal: sin mascarillas en ningún sitio y sin tener que presentar el ‘pasaporte corona’ para acceder a hostelería, tiendas, restaurantes, gimnasios, etc..., algo que se había convertido en un ritual en este país desde el inicio de la pandemia. “Aquí nunca hubo problema con mostrar el pasaporte COVID, el sistema sanitario está totalmente digitalizado y todo el mundo lo llevaba en su móvil. Además, desde el principio se instalaron puntos para realizar test de antígenos y PCR de forma gratuita, de modo que el control en esta aspecto siempre ha sido alto, podías hacerte una prueba cuando querías y se realizaron muchísimas, claro”, coinciden en describir gallegos que trabajan en Copenhague y que nos cuentan cómo viven desde la capital danesa el regreso a la vida (en principio) prepandemia. Esa es la idea. Lógica para algunos expertos. Arriesgada, para otros.

Según los gallegos consultados en este reportaje, “cada país es distinto, llevó la pandemia de una forma distinta y también el cumplimiento de las normas varía, por la propia forma de ser y hábitos de vida de sus habitantes”. “Por ello hay que interpretar este tipo de decisiones considerando todas esas variables”, argumentan. Por ejemplo, en España el Gobierno anunció para el jueves (se aprobará el martes) el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores.

Carmen Ruibal, viguesa (O Berbés), de 46 años, filóloga, y Juan Manuel Gómez, también vigués (Castrelos), de 48 años e ingeniero, llevan cuatro años y medio en Copenhague. Antes habían estado en Londres. Son pareja y tienen una niña de 5 años: Naia. Diego Rojo, de 43 años, natural de Baio (A Coruña), titulado en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidade de Vigo, también vive en la capital danesa. Trabaja en el ámbito IT, en el sector financiero, en este caso. Carmen trabaja en una startup y Juan Manuel en una multinacional del sector de la energía eólica.

“Creo que aquí la pandemia se llevó de otra forma. Fue una suerte porque aquí siempre se pudo salir a la calle, no hubo ese confinamiento, como en España, por ejemplo, de quedarse en casa. Aquí, en los momentos más duros, hubo cierre total, de hostelería, bares, todo cerrado. Pero podías estar en la calle. Por otro lado, aquí, por el clima, en invierno la gente está mucho en casa. No hay esas interacciones de grupo como en España. Creo que es una mezcla entre el estilo de vida, las distancias, la cultura de aquí... Y que la gente aquí se adapta, respeta mucho las normas. Aquí no te encontrabas grupos de mucha gente si no estaba permitido hacerlo, me refiero a eso. De todos modos, el hecho de que las guarderías no cerraran en ningún momento y que siempre se haya podido salir a la calle a respirar y descansar la cabeza creo que ha sido importante”, expresa Ruibal.

Desde que comenzó la pandemia todos ellos están teletrabajando. “Aquí incluso antes de la pandemia el tema del teletrabajo era algo socialmente aceptado. Con la pandemia se generalizó. Nosotros todavía seguimos, vamos puntualmente a la oficina a reuniones”, cuenta Ruibal. A partir de ahora, ya sin restricciones, parece que el teletrabajo se va a mantener en muchos casos, con asistencia a la oficina dos días a la semana, comentan los entrevistados, si bien existe flexibilidad para que cada empresa lo organice.

¿Consideran que la pandemia en Dinamarca ha sido más leve? “Creo que sí, sobre todo al principio. Pero entran en juego varios temas: el respeto por las reglas. Aquí la gente tiene muy metido en la cabeza el tema del bien público, del bien común... Cuando se dice que era algo que teníamos que hacer todos juntos, pidiendo a la gente estar en casa, para proteger a los demás, pues se cumple. Los daneses tienen un sentido del civismo muy alto. No vas a encontrarte fiestas en pisos ni cosas así”, apunta Ruibal. De todos modos, Carmen cree que la gente también está cansada. “Se me pegó esa confianza en las autoridades y no me preocupa, para nada, la decisión de eliminar las restricciones. Supongo que está fundamentada en datos de mortalidad, contagios, nivel de vacunación, efectos de la variante ómicron... Me preocupa más si vacunar o no a la pequeña, que tiene 5 años y te ofrecen la vacuna precisamente a partir de esa edad. Vamos a pensarlo”, cuenta Ruibal.

“Últimamente había más restricciones que en otros momentos previos de la pandemia. Horarios limitados en hostelería, bares, clubs nocturnos, sin poder servir alcohol a partir de las diez de la noche y cerrando a las doce. En septiembre hubo un intento de regreso a la normalidad pero más cauteloso que ahora. Desde el martes ya es sin restricciones de ningún tipo: ni mascarilla ni pasaporte COVID. Sin limitaciones en número de personas, ni en eventos públicos ni privados. Lo único que se mantiene es el test negativo para entrar en el país si no eres residente; si eres residente no te lo piden pero si vienes de visita, sí”, expresa Diego Rojo.

Hace solo 15 días tenían que llevar mascarilla en transporte público, en hostelería: “te la ponías para moverte dentro, en la mesa podías quitarla”.

Durante la pandemia se instalaron carpas para hacer test de antígenos gratuitos

¿Es el momento de quitar las restricciones? “Yo creo que sí, que es el momento de aprender a convivir con el coronavirus como si fuese una gripe, o algo así. Vale, creo que hace falta un programa de vacunación más estricto que con la gripe convencional. Pero ahora mismo, aquí está todo el mundo vacunado con la tercera dosis. Y mucha gente ya ha estado en contacto con el virus. Asumo que nuestros cuerpos están preparados para pasarlo, sin problema. Yo mismo lo tuve en noviembre y lo pasé como si fuese una gripe normal. Entonces, me parece que es el momento de intentar volver a la normalidad y convivir con esto como con cualquier otra enfermedad”, describe Diego.

Considera que la pandemia se vivió en Dinamarca con cierta flexibilidad, cuando piensa en las restricciones que había en España. “Aquí no hubo toques de queda ni cierres perimetrales”, expresa Rojo. “No controlo mucho en tema cifras. Me refiero a mortalidad, casos, contagios, afectados, ingresos... quiero decir, no sabría comparar, ni sé si es comparable. Este es un país de seis millones de habitantes. España tiene 47 millones. Lo que percibimos aquí es que podías salir a la calle. Y desde el principio se fomentó mucho la realización de tests de antígenos y PCR, de manera voluntaria y gratuita. Pedías una cita y te hacían PCR. De todos modos, si me preguntas por la percepción de la población. Conozco personas que tienen cierto reparo o dudas todavía y otras muchas que no”, cuenta Rojo. Desde que empezó la pandemia viajó dos veces a Galicia. “Pero ya hacia el final. Durante 20 meses no viajé. Pillé vuelos, para intentarlo, pero no me atreví. Por miedo a contagiarme en los traslados y llevarlo para casa, o incluso a tropezar con cierres o cuarentenas puntuales, un problema para trabajar. Opté por esperar a estar seguro”, concluye Rojo.

“Los nórdicos son obedientes: si dan positivo se quedarán unos días en casa igualmente” Anxo Lamela - Corresponsal de EFE en Dinamarca

Obligación ninguna pero sí hay, por ejemplo, recomendaciones. “Cuando la gente vaya a hospitales o a asilos pues que lleve mascarilla, igualmente”, apunta Anxo Lamela, periodista vigués, corresponsal de la Agencia EFE en Copenhague. “Hasta ahora dabas positivo y tenías que estar cuatro días sin salir a la calle. A partir de ahora nadie te lo puede exigir. Se recomienda, igualmente. Pero ya no se considera una enfermedad crítica, ese es el tema con el fin de las restricciones”, explica Lamela, que vive en la ciudad danesa con su pareja y sus dos niños.

“Como un catarro fuerte, vamos”, cuenta Anxo, esa es la sensación que se tiene.

“También hay que tener en cuenta que los nórdicos son muy obedientes. La gente si da positivo va a quedarse en casa igualmente unos días, no es obligatorio pero es una recomendación. Y la gente lo cumple”, afirma Lamela.

Recuerda este periodista vigués que ningún país nórdico obligó nunca a llevar mascarilla en exteriores. Y en interiores, no en todos. En Suecia, por ejemplo, llegaron a recomendarla en el transporte público. “Aquí siempre se pudo salir a la calle. Lo que hicieron fue cerrar la actividad económica y limitar los contactos pero nunca hubo toque de queda en ningún país nórdico. Esa fue una diferencia muy importante, lo de poder salir a la calle”, argumenta.

“Como ómicron es menos grave no se consideran necesarias las medidas”

“Hasta el verano de 2020 no aplicaron medidas fuertes, esa es la sensación. Y la mascarilla en exteriores, por ejemplo, aquí se consideraba y se considera que no tiene razón de ser, que no tiene ningún efecto. También es cierto que los nórdicos ya de por sí guardan distancias entre personas”, añade.

“En septiembre aquí se quitaron restricciones y en noviembre volvieron a aplicarse. La presión hospitalaria ya pasó el momento crítico y los casos en UCI son muy pocos, han bajado mucho. ¿Entra gente en los hospitales? Sí, pero sale muy pronto”, apunta Anxo.

“Leí una encuesta hace poco y aquí el 70% de la gente está de acuerdo con la eliminación de las restricciones, de hecho había presión últimamente para quitarlas. En el momento en que ven que ómicron es una variante menos grave que las otras creen que deja de tener sentido. Además, Dinamarca es uno de los países con menos fallecidos. No hubo esa sensación, como en España, quizás. Y el nivel de vacunación es alto”, indica. En cuanto a los colegios: nunca hubo que llevar mascarilla. “Sí se organizaron grupos burbuja con los más pequeños y reducir contactos. Tenían que llevar mascarilla los padres al ir a buscarlos al cole”, asegura Anxo.