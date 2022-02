Uno de los pocos consensos registrados sobre el culebrón del Benidorm Fest es que la “ganadora” ha sido Inés Hernand (Madrid, 1992), la copresentadora del certamen. ¿Cómo definir a la hasta hace poco abogada mileurista? Quizá como ese géiser que sale a chorro cuando tiras un mentos dentro de una cola. Lo sabían los seguidores de Gen Playz, el espacio de debate de TVE, o de pódcasts como Saldremos mejores. Menores de 40, claro.

–Leo un tuit: “¡Que esta Anne Igartiburu millennial lo presente absolutamente todo!”.

–En el ámbito de la comunicación, lo plasticoso ya es poco digerible. Se agradece que en espacios donde se ha comunicado de una forma impostada, sin verdad, aparezca una chica que se puede equivocar o que se encuentra mal, que tiene una realidad diversa. De pronto, sueltas un matiz, como que vienes de “una familia desestructurada” y, ¡guau!, atribuyes el éxito a lo no normativo.

–Alto. ¿Tan desestructurada es su familia?

–Soy hija única de unos padres ausentes. Siempre tuvieron mucha carga de trabajo y desatendieron el crecimiento de una personita, de los 0 a los 18 años. Luego han tenido comportamientos como padres que me parecen bastante reprochables y negligentes para conmigo y otros familiares. Por una cuestión de convicción personal, no entran dentro de mi operativa moral.

–Quizá eso la ha hecho como es.

–Es una perspectiva. Aparte de tener ansiedad crónica, tengo autosuficiencia desde los 8 años, edad en la que asumí cosas que no me correspondían.

–Verbo no le falta.

–He perdido curros por ser una deslenguada. Es el coste de mi posicionamiento. Si me cancelan por bocazas, pues muy bien.

–Leo otro tuit: “Es la única presentadora con bromas y referencias para menores de 50”.

–La televisión pública, que no debería ser clasista, debería tener en cuenta a los pensionistas y a los cinco millones de espectadores jóvenes. De lo contrario, te pagas una plataforma de stream y hablas de realidades con las que sí te sientes identificada. Al final, una chavala aborta, tiene la regla, se droga, una serie de cosas que no tienen por qué ser el despojo social. Alejarse de eso es el problema.

–¿Le sorprende sorprender?

–A alguien que, como yo, viene de la precariedad le resulta curioso que comportarse con naturalidad llame la atención. Tienes espacios como Twitter o Twitch en los que cuanta más naturalidad, mejor. Es una lectura de código un poco errónea.

–Hemos estado cinco días dando vueltas al Benidorm Fest. ¿Lectura de código?

–El otro día titularon una entrevista mía “España es un meme” y automáticamente una horda de lectores me dijeron de todo. No solo lo mantengo, sino que afirmo: “¡España no es un meme, es un memazo!”. Entiendo que haya una audiencia que tenga una sensación de injusticia, pero hay que hacer la lectura completa. Y lo que tenemos es a Jesús Vázquez diciendo que ojalá Ana Mena gane por Italia y así ganaría una española. Eso es lo más leve dentro de lo mainstream. Me avergüenza profundamente.

–¿Habría preferido un debate igual de encendido sobre la reforma laboral?

–Ojalá la gente se preocupase igual de la renta básica universal, de la pederastia dentro de la Iglesia, de cómo nos van comiendo derechos. Si fuera así, tendríamos un país competente y competitivo. Mientras tanto, somos un puto meme. Puede que estemos todos sin recursos emocionales por la pandemia y que haya que desfogarse por algún lado, pero de ahí a elevar el resultado del festival a consulta en el Congreso ... ¡Chicos, se nos ha ido!

–Tiene punch político usted.

–Tengo una conciencia de clase bastante desarrollada. Me independicé a los 18 años, he falseado nóminas para conseguir un contrato de alquiler, por supuesto de una habitación compartida. He tenido que irme a hacer el Erasmus del pobre a Londres: de camarera. He estudiado becada en la universidad pública. He fregado algún baño y hasta septiembre de 2020 trabajaba por 1.089 euros al mes. Es desde el privilegio cuando se puede actuar.

–Quizá ahora pierda el suelo de vista.

–Si tuviese 21 años, como esos streamers que no tienen conciencia de lo que valen las cosas, quizá tendría acojone. Pese a que no me gusta el trabajocentrismo, soy una tía muy currante. Vivo en un barrio obrero y no dejo de hacer cosas normales. Metida a presentadora, que puede tener tintes superficiales, creo que es profundamente político defender lenguas cooficiales, por ejemplo.

–Es un riesgo, parece.

–Antes de cambiar el mundo, hay que cambiar tu casa. Intento trasladar una realidad política como la catalana o la gallega o las dificultades de Extremadura por no tener buenas infraestructuras de comunicación. De ahí a que la gente esté cambiando es algo que cada día tengo menos claro.