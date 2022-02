“En el año 2034, se espera curar de media más del 75% de los tumores”

Galicia se ha convertido en uno de los nuevos epicentros de la innovación en el descubrimiento de fármacos contra el cáncer. Días atrás se presentaba en Compostela una de sus principales armas: Cáncer Innova, un consorcio de la Fundación Kaertor de Galicia, la Asociación Española contra el Cáncer y las compañías farmacéuticas Janssen y Lilly, que cuenta con el apoyo de la Xunta dentro del modelo de innovación Bussines Factory Medicines de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN).

Las almas mater del consorcio por parte de la Fundación Kaertor son Mabel Loza y Ángel Carracedo. La primera –además, directora científica de la Fundación Kaertor– explica que el fin del consorcio es “quitar riesgo a los proyectos” para que en poco tiempo nuevos fármacos puedan llegar a pacientes con cáncer.

Una científica top Mabel Loza nació en Tapia de Casariego (Asturias). Es doctora en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela así como catedrática de Farmacología; jefa de Innofarma, directora científica de la Fundación Kaertor e impulsora de Cáncer Innova.

–Este proyecto va a invertir dinero donde normalmente los inversores farmacéuticos no lo hacen. ¿Por qué meterse en este nicho de mercado que nadie quiere?

–Sí, se trata de la investigación aplicada. En España es muy poco financiada porque el ámbito público deja de invertir en este punto mientras que el ámbito privado no lo asume aún porque no obtiene retornos (económicos) garantizados por el altísimo riesgo. Estos proyectos de ciencia disruptiva encierran soluciones para necesidades no cubiertas de los pacientes, pero son arriesgados porque el porcentaje de fallo es muy alto y no se puede prever los que se confirmarán y los que fallarán. El riesgo de invertir en ellos es muy alto, pero si no se hace, perdemos la posibilidad de descubrir los que darán lugar a fármacos que mejoren la terapéutica. Seguir buscando fármacos parecidos a lo que ya se conoce tiene menos riesgo pero no solucionará las necesidades no cubiertas con los fármacos existentes para tumores que no tienen tratamiento a día de hoy. Es el pez que se muerde la cola. Desde la Fundación Kaertor quisimos asumir este riesgo, sabiendo que fallarán muchos de estos proyectos de I+D, pero que hay que examinarlos para encontrar los que funcionan. Lo difícil era encontrar la inversión.

“En 1998 me decían que estaba arruinando mi carrera para ser catedrática”

–¿Fue muy difícil convencer a los laboratorios Lilly y Janssen para que entraran en esta iniciativa?

–La verdad es que esto fue realmente un proceso larguísimo. Lo teníamos bastante avanzado al inicio de la pandemia. Había más compañías pero decidieron centrarse en iniciativas relacionadas con el COVID y focalizarlas en sus países. Entonces, apostaron Janssen y Lilly. No fue difícil convencerlas para un proyecto de cáncer porque ellas tenían interés en esta enfermedad y en otras sedes de estas compañías tenían modelos como este.

–Cuesta comprender que en el siglo XXI sea complejo establecer una colaboración entre industria farmacéutica e investigación pública en Galicia o España.

–En este siglo y después del COVID, resulta difícil pensar que se pueda hacer algo sin esa colaboración, pero verdaderamente lo que nos hace pioneros en España es esta visión. También tengo que decir que ha cambiado mucho. Cuando en el año 1998 tuve mi primer proyecto, recuerdo que me decían que estaba arruinando mi carrera para ser catedrática algún día porque sería castigado el hecho de aliarnos con programas industriales. Eso ahora cambió, cada vez se valora más la colaboración público-privada.

–Otra innovación que introducen está relacionada con los derechos de los investigadores.

–Es un modelo que ya se aplica en innovación abierta en otros lugares y, muy particularmente, en el Reino Unido. Las compañías farmacéuticas invierten en estos programas, pero sin propiedad. Más adelante, para la I+D que progresa, las empresas farmacéuticas pueden tener una primera opción a precio de mercado. Eso a los investigadores que estamos detrás de las primeras fases nos permite tener unos retornos que con otros modelos no tendríamos.

–Ustedes quieren reducir el tiempo en el que un fármaco acaba llegando al paciente.

–Tenemos una media, dependiendo del proyecto, en estas fases de I+D intensivo en descubrimiento de fármacos. De media pasamos de una duración estándar de cinco años a año y medio o dos años. Hay una posibilidad real de acortar tiempos y costos. Ahora tenemos una prueba de concepto buenísima: los medicamentos y vacunas contra la COVID-19. Hasta ahora, la vacuna que menos había tardado en llegar al paciente había empleado cinco años. Algunas vacunas anti COVID-19 llegaron al mercado en nueve mese..

–¿Cómo lo consiguen?

–Con conocimiento y colaboración. Hay que tener una hoja de ruta clara y especialistas en todo su recorrido. Es muy importante el talento humano con un equipo de expertos en definir experimentos clave de eficacia y seguridad porque ya hemos hecho ese recorrido antes. Esto evita perder tiempo en errores por falta de experiencia. Somos un equipo con expertos de oncología, química, física, biología, farmacología, derecho aplicado, modelos de financiación, etc... que nos reunimos semanalmente para cada proyecto y mensualmente todo el equipo para todos los proyectos. Todo esto hace que sea más eficiente.

“En los hospitales saturados, el COVID afectó a la investigación clínica, fue terrible”

–Había temor en el inicio de la pandemia de que la investigación en áreas como la lucha contra el cáncer quedase paralizada.

–Se priorizó, naturalmente, el abordaje COVID-19. En los hospitales saturados afectó a la investigación clínica. Fue terrible porque un diagnóstico y un tratamiento precoz en el cáncer son muy importantes. Nosotros tuvimos la alegría de poder trabajar en esta I+D intensiva aplicada en cáncer desde finales de 2020, cuando se creó el consorcio del programa Cancer Innova.

–Es muy destacable la creación de 20 puestos de trabajo, ¿pero será en Galicia y el extranjero?

–Prácticamente todos en Galicia. Además, contratamos parcialmente a expertos internacionales para completar el conocimiento requerido, algunos se vienen a pasar periodos temporales aquí. Esto tiene doble valor porque retienes talento, pero al mismo tiempo atraes talento, lo que sinergiza muchísimo.

–Es muy importante que Galicia se convierta en el epicentro.

–Desde luego que sí. El hecho de que las dos multinacionales fármaceuticas de este ámbito que tienen I+D en España se hayan unido en este proyecto y que participe intensamente la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, hace que tengamos un equipo de lujo. Además, disponemos de una red de expertos, disponibles en distintos lugares del mundo para reunirse en cualquier momento permite tener respuestas más rápidas, lo que da una sensación de agilidad que es realmente bonita en I+D. Es lo bueno de la innovación abierta. Y es muy importante transmitir esta imagen, porque se tiene la visión de que la ciencia española tiene mucho impacto pero que no es demasiado aplicable; y genera prejuicios contra España. Pero aquí hay muy buena ciencia y es aplicable, otra cosa es que no se aplique todo lo que se debería.

“Se generan prejuicios contra España en ciencia”

–Hablemos ahora de los proyectos. Hay uno de la Universidad de Gante sobre leucemia infantil.

–Si, entre finales de febrero y principios de marzo este proyecto tendrá su resultado en el del primer ensayo crítico de aplicabilidad. Utiliza una tecnología innovadora para tratar una leucemia infantil muy grave.

–¿Qué destacaría de la iniciativa desarrollada desde Galicia por el científico de la USC José Collado?

–Es un proyecto muy bonito sobre senescencia. Esta es una de las causas por las que hay recidiva en algunos tumores, por ejemplo de mama. Tienen un tratamiento bueno en quimioterapia y en terapias biológicas menos agresivas de lo que eran antes; pero el problema es que quedan células senescentes malignas silenciosas, hasta que en un momento determinado activan y producucen una recidiva (que vuelve a aparecer). El primer ensayo crítico de este proyecto investigará si el fármaco que estamos desarrollando es capaz de eliminarlas directamente en muestras humanas. Si lo es, podría unirse a la terapia actual para eliminar las células malignas activas y evitar las recidivas.

–Otra iniciativa desde el País Vasco investiga el gliobastoma.

–El gliobastoma es una necesidad clínica no cubierta en cáncer. Son tumores que al estar en el cerebro son un gran problema porque la cirugía a veces no puede eliminarlos totalmente sin dañar al cerebro y los tratamientos farmacológicos llegan peor al cerebro que a otros lugares. Lo propuso la empresa biotecnológica Quimatrix. Es un reto en investigación. En I2D2 (la iniciativa gallega previa a Cáncer Innova) conseguimos una molécula muy selectiva por el mecanismo, poco tóxica y que pasaba bien al cerebro. Ahora, esperamos tener a finales de marzo la cantidad necesaria de esta molécula para estudiar con mucho detalle en un modelo animal de glioblastoma sus efectos en el tumor.

–También han elegido un proyecto del Hospital del Mar de Cataluña.

–Sí, es un proyecto con una ciencia muy buena del grupo de José Yélamos que lleva 20 años investigando en una ruta celular muy importante para las células cancerosas. Todos nuestros proyectos sinergizan en atacar las rutas celulares del cáncer. Pues si conseguimos un fármaco para esta ruta en particular, podríamos paralizar el crecimiento de mútiples tumores, como algunos de ovario o de pulmón o mama, hasta ahora no bien tratables.

–Una de cada cuatro personas acabará desarrollando un cáncer. ¿Qué mensaje da usted?

–El aumento de diagnósticos de cáncer asusta, pero también avanzan imparables las cifras de curación. En 2014 se anunciaba que sobrevivían mas pacientes de los que morían en cancer, y aunque las cifras dependen de los tipos, ahora se espera en el año 2034 curar de media más del 75% de los tumores. Yo espero que la aplicación de las mejores investigaciones, el conocimiento y la colaboración global permitan que muy pronto el cáncer sea una enfermedad curada.