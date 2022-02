La ‘youtuber’ que empodera con fitnes

Romper con los estereotipos de género en las redes sociales es posible y desde YouTube trabajan para ello. La viguesa Alba Novoa, con 24 años recién cumplidos, acaba de ser seleccionada para el proyecto “Female voices”, siendo la única gallega elegida por la agencia 2btube para participar en una iniciativa que durará un año. En ese tiempo, la apoyarán y formarán para que su canal de fitness en esta red despegue. Actualmente cuenta ya con más de 20.000 seguidores.

“Empecé en todo esto porque me encanta el mundo audiovisual porque en él puedes transmitir un mensaje. Lo fusioné con lo que es ahora mi profesión, entrenamientos personales. Lo hago de cara a que las chicas sean conscientes de la importancia de la fuerza, de la masa muscular, para que se sientan fuertes y vean que no todo es ese canon de belleza de chica débil y muy delgada. Lo que intento transmitir es que también podemos encontrar la belleza siendo fuertes”, explica Alba Novoa.

La influencer arrancó con su canal homónimo en YouTube a finales del verano de 2020. Cuenta ya con 22.000 suscriptores, entre los que predominan las mujeres, aunque también figuran hombres que entrenan, que van al gimnasio. “A nivel visualización, está equilibrado entre hombres y mujeres pero a nivel interacción recibo más mensajes personales de chicas agradecidas por haberlas animado a no estar solo en la sala de cardio”.

La mayor parte de sus seguidoras se encuentran en España, aunque también posee de Latinoamérica (alrededor del 20%). En su canal, podemos encontrar vídeos donde muestra cómo practica crossfit –deporte de alta intensidad– y entrena para las competiciones, fijándose especialmente en repeticiones y su alimentación.

“Siempre me gustó el mundo audiovisual. Empecé estudiando realización en Vigo y después hice la carrera de Cinematografía en Madrid. Ahí, lo compaginaba con el entrenamiento de fuerza” Posteriormente, dio otro paso para profundizar en entrenamientos al estudiar el ciclo profesional de Acondicionamiento Físico (TSAF).

Sobre su nueva aventura para Female Voices, explica que le contactaron porque “desde YouTube quieren un proyecto para dar más visibilidad a las mujeres desde todos los ámbitos. Les llamé la atención y me pareció una idea muy buena para dar visibilidad a más chicas”.

Sus expectativas son altas: “Creo que me pueden ayudar mucho a entender la analítica, cómo vender el producto, cómo hacerlo atractivo. No me cuesta crear contenido pero sí el venderlo al público”.

Subraya que, actualmente, ya vive de su trabajo en YouTube debido a las colaboraciones con marcas y los entrenamientos personales que ofrece.

En su entorno familiar y de amistades, le recomendaban buscarse “algo seguro” y no apostar tanto por la red social, sin embargo, “vieron que me hacía feliz, que tengo mi propósito muy claro y lo han normalizado”.

La única pega, la falta de tiempo para pasatiempos ya que su trabajo “es parte de mi ocio, entonces nunca acabo de desconectar del todo”.

La responsable de Talentos de 2btube para “Female voices”, Carlota Levi, tiene como fin representar a Novoa y a las otras chicas “para ayudarlas a que crezcan”, detalla.

“Female voices es un proyecto a nivel mundial insertado en YouTube pero en el que participan diversas agencias. Nosotros hemos seleccionado a 15 youtuberas en España y 10 en México para ayudarlas durante este año, como si fuera una beca, en el crecimiento para que su canal de YouTube” vaya a más, añade Levi.

Sobre la elección de Novoa, indica que “Alba en poco tiempo ha logrado una comunidad, presenta vídeos de calidad y tiene una rutina de trabajo. Queríamos apadrinar un canal que tuviera potencial. Con un poco de ayuda más, conseguirá brillar”.