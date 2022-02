Uno de los primeros fenómenos virales del 2022 ha sido sin lugar a dudas el Wordle, un juego que consiste en deducir las cinco letras de una palabra sin pistas. Tras un primer intento, el programa avisa con colores distintos si una de las letras elegidas no está en la palabra. De ese modo, aparecerán los cuadrados en color gris si las letras que se han elegido no forman parte de la palabra propuesta; amarillo si se encuentran en ella, pero en una posición diferente; y verde si las letras se han colocado en el lugar que les corresponde. El usuario tiene un total de seis intentos para adivinar la palabra y, una vez se haya resuelto el crucigrama, no tendrá la opción de volver a jugar hasta que no hayan pasado 24 horas.

Ahora, desde Faro de Vigo le damos una vuelta de tuerca y te proponemos jugar a adivinar palabras pero que guardan especial relación con Vigo y Galicia. Para jugar pincha aquí El mecanismo en muy sencillo: comienza seleccionando el número de letras por palabra con el que quieres jugar, de cuatro a nueve, y empieza a probar suerte. Igual que en la otra versión, las letras que no estén en la palabra aparecerán sombreadas en gris, en amarillo aquellas que sí forman parte del término pero están en otra posición distinta y en verde las letras que están en el lugar adecuado. Tendrás igualmente seis intentos por palabra con opción de rendirse y volver a comenzar. Además, podrás jugar tantas particas como quieras y no solo una por día. ¡Pues no queda más que empezar a jugar!