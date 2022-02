No hay quien nos quite de la cabeza el "Non hai fronteiras" de Tanxugueiras. La pegadiza letra de la canción que las gallegas llevaron al Benidorm Fest - y que tanta polémica ha suscitado en los últimos días- ronda a todas horas por nuestra mente y días más tarde de la final, el "ailaralala" se escucha con más fuerza que nunca gracias a lo que ya es todo un "hit" en el panorama musical gallego - y nacional- .

El efecto Tanxugueiras Por eso no es de extrañar que, de vez en cuando, nuestros rostros más conocidos hagan algún guiño a 'Terra' por redes sociales: actores, políticos, músicos y demás miembros del "famoseo" han demostrado ser auténticos fans de las pandereteiras. Tanxugueiras conquista Instagram con filtro propio incluido: así puedes probarlo La última en sumarse al club ha sido la reconocida actriz María Castro, que en las últimas horas ha compartido una simpática historia en Instagram con 'Terra' como protagonista: "Gracias Tanxugueiras, me hacéis vibrar con cada nota", decía la actriz, visiblemente emocionada, mientras de fondo una inesperada cantante en ciernes se atrevía con el "ailaralala" de Tanxugueiras. Nada más y nada menos que Maia, la hija mayor de la actriz y de su marido, José Manuel Villalba, que si antes quería seguir la estela de su madre y convertirse en actriz, ahora quizá se lo piense dos veces y opte por la música, porque desde luego, no lo hace nada mal.