Casi la mitad de los hospitalizados con COVID no ingresan por el virus sino por otras dolencias

Un total de 637 pacientes están hospitalizados en Galicia con COVID. Sin embargo, el 40 por ciento no ingresaron por culpa de la infección sino por otras patologías y no fue hasta que llegaron al hospital cuando se les detectó a través de una prueba diagnóstica que además eran positivos.

“Estos pacientes estarían ingresados de todas formas. Y si no tuvieran otras dolencias y se hubieran contagiado probablemente estarían en su casa”, explicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo señala que el descenso de casos activos está siendo “más lento” que la subida de la sexta ola

“Un paciente con cáncer puede terminar ingresado y cuando está en el hospital vemos que es positivo en COVID. Y esos casos computan igual. Incluimos en el sistema tanto los casos con coronavirus como los casos de coronavirus”, aclaró Feijóo tras al reunión semanal del Consello de la Xunta.

De esta manera, solo unos 380 pacientes ingresados en planta estarían hospitalizados por culpa del coronavirus. Por esta razón, debido a que cuatro de cada diez hospitalizados no ingresan por culpa del virus, el presidente gallego defiende que habría que replantearse si los sistemas de seguimiento que se establecieron para las otras olas de la pandemia son “útiles” actualmente. “Creo que los protocolos del Ministerio deberían adecuarse a la realidad”, incidió.

“Ya no es homogéneo el número de nuevos casos positivos, la hospitalización diverge en un 40 por ciento entre pacientes por y pacientes con... Por lo tanto, creemos que esta ola requiere afrontarla de forma distinta”, resaltó. Aún así, el presidente del Ejecutivo gallego descarta cambiar el sistema de cómputo de casos.

Por el contrario, sí considera necesario revisar “las enormes desviaciones” que se producen en el número de positivos por comunidades ya que algunas autonomías no contabilizan los casos detectados por autotest. En el caso de Galicia, el 60 por ciento de los positivos fueron comunicaciones de particulares tras hacerse ellos mismos la prueba. “Del protocolo cada uno cumple lo que quiere”, lamentó.

Respecto a la evolución de la pandemia, la Xunta considera que se está “superando” el pico de la sexta ola, aunque con la situación mejora lentamente. “Por el momento el descenso no se está produciendo con la misma intensidad que la subida”, señaló.

El número de casos activos experimenta una tendencia “a la baja”, mientras que Galicia se mantiene en una situación de “estabilidad hospitalaria y en las UCI”.

En este contexto, y dada “la situación característica” de esta sexta ola, la Xunta adoptó medidas como dar validez a los autotest de antígenos, dar mayor agilidad en las bajas laborales y proponer una reducción de las cuarentenas a 7 días. Y, según Feijóo, deberían introducirse más cambios.

Así, la Xunta planteará en el Consejo Interterritorial de Salud que los confinamientos tras el contagio se reduzcan a cinco días para pacientes que no sean vulnerables, no tengan sintomatología y no trabajen con personas mayores.

Galicia también defiende que se suavice la exigencia de mascarilla en el exterior. “Solo debería ser obligatoria en interiores o fuera, cuando no se garantice una distancia mínima entre las personas”, apuntó el presidente de la Xunta.

También defiende una revisión del protocolo de visitas en los hospitales, aunque flexibilizarlo puede resultar “complejo”. Así, recordó que cuando se produce una infección en el ámbito hospitalario el Sergas ha terminado “condenado”, en alusión a que estas visitas puedan provocar contagios.

“Vamos a ver ahora, con un porcentaje nuevo de vacunación, como podemos equilibrar esa dignidad del enfermo y la propia seguridad sanitaria”, señaló.

La Xunta ofrecerá la tercera dosis a los contagiados sin esperar los cinco meses que estipula el Ministerio

Los contagiados en la sexta ola podrán ponerse en Galicia la tercera dosis de la vacuna a las cuatro semanas, sin necesidad de esperar los cinco meses que estipula el Ministerio de Sanidad. Aunque la Xunta llamará a los infectados a los cinco meses para recibir el booster, siguiendo el criterio estatal, dará la opción a que aquellos que voluntariamente lo decidan puedan llamar al teléfono 881 540 045 para ponerse la dosis de refuerzo. De esta forma, su pasaporte COVID no perderá vigencia si lo necesitan, por ejemplo, para poder viajar.

Inicialmente el plazo para poner la tercera vacuna a los contegiados era cuatro semanas, pero el Ministerio de Sanida cambió de criterio hace una semana y estableció que deberían transcurrir cinco meses desde la infección hasta el pinchazo de refuerzo. La Xunta deja, sin embargo, la puerta abierta a quienes quieran vacunarse antes.

Además la Consellería de Sanidade habilitará el sistema de autocita para quienes no hayan podido acudir al llamamiento del Sergas para ponerse el tercer pinchazo. .Esas personas también podrán ponerse en contacto con la Consellería de Sanidade para solicitar una cita.

Por otro lado, el Sergas ya ha iniciado el proceso de citación para poner la segunda dosis de vacunación a 48.000 niños de 5 a 11 años.

“Somos líderes en vacunación. Ya administramos seis millones de dosis”, subrayó Feijóo ayer. El 94,5 por ciento de los galelgos de más de 12 años ya tienen la doble dosis, cuando en España este porcentaje es del 90 por ciento.