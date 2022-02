Galicia registró casi 20.000 nuevos casos de cáncer en 2021

Con una tasa de 732 casos por cada 100.000 habitantes, Galicia es una de las comunidades de España que presenta una mayor incidencia de cáncer. Se calcula que el pasado año, se diagnosticaron en la región 19.718 nuevos casos, 8.218 en mujeres y 11.500 en hombres. Asimismo, las enfermedades oncológicas ocasionaron 8.293 defunciones –3.384 mujeres y 4. 909 varones–. Estos son algunos de los datos del informe “Impacto del cáncer en Galicia 2021”, publicado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer que se celebra hoy.

En números absolutos y por provincias, Coruña es la que más nuevos diagnósticos registró el pasado año: 8.047, seguida de Pontevedra, con 6,354, Lugo (2.701) y Ourense (2.616). Sin embargo, en números relativos, Ourense es la que tiene mayor incidencia, con 858 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Lugo, con una tasa de 829, A Coruña, con 719 y Pontevedra, con 673.

La tasa de nuevos diagnósticos en toda la comunidad– 732– es 129 puntos superior a la media estatal, situada en 603 casos. Los autores del estudio atribuyen esta diferencia al mayor envejecimiento de la población gallega–en la comunidad residen más de 881.681 personas de 60 años o más–. En este sentido, detallan que la edad avanzada es el factor de riego más importante de cáncer. Así, se observa que el máximo número de diagnósticos se sitúan en los intervalos de edades superiores. En concreto, de los casi 20.000 nuevos diagnósticos de 2021, 15.555 correspondieron a personas de 60 años o más, es decir, un 78,8% del total de nuevos casos. De estos, 8.251 eran personas de 75 años o más, lo que representa casi el 42% del total de nuevos casos diagnosticados el pasado año.

En cuanto al sexo, se observa una incidencia mucho mayor en los hombres que en las mujeres: 887 y 588 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Los tipos de cáncer más diagnosticados en 2021 en la comunidad fueron el colorrectal, que supuso el 14,6% de los nuevos diagnósticos, próstata (12,2%), mama (11,3%), pulmón (10,2%) y cánceres de piel (8,7%).

Respecto a la tasa de mortalidad bruta del cáncer en Galicia, esta fue de 308 decesos por cada 100.000 habitantes. De nuevo, la incidencia fue mayor en hombres –379– que en mujeres –242–. El estudio constata que mortalidad por cáncer afecta fundamentalmente a adultos de edad avanzada. De hecho, el 88,3% de las muertes correspondieron a personas de 60 años o más.

Las cifras del cáncer en Galicia Ourense 2.616 A Coruña 8.047 Datos de 2021 Lugo 2.701 Casos totales Nuevos casos provincias 19.718 Hombres 11.500 Pontevedra 6.354 Tasa de incidencia Nuevos casos por cada 100.000 habitantes TOTAL 732 Mujeres 588 Hombres 887 Nuevos casos por edades Años 45 0-14 15-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 +75 411 406 664 1.057 Mujeres 8.218 1.580 2.129 2.402 2.773 8.251 Tipos de cáncer con más incidencia 2.850 Colorrectal Próstata 2.423 2.233 Mama Pulmón 2.014 Las cifras del cáncer en Galicia Ourense 2.616 A Coruña 8.047 Datos de 2021 Lugo 2.701 Casos totales Nuevos casos provincias 19.718 Hombres 11.500 Pontevedra 6.354 Tasa de incidencia Nuevos casos por cada 100.000 habitantes TOTAL 732 Mujeres 588 Hombres 887 Nuevos casos por edades Años 0-14 15-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 +75 45 411 406 664 1.057 Mujeres 8.218 1.580 2.129 2.402 2.773 8.251 Tipos de cáncer con más incidencia 2.850 Colorrectal Próstata 2.423 Mama 2.233 Pulmón 2.014 Las cifras del cáncer en Galicia Ourense 2.616 A Coruña 8.047 Datos de 2021 Lugo 2.701 Casos totales Nuevos casos provincias 19.718 Hombres 11.500 Pontevedra 6.354 Tasa de incidencia Nuevos casos por cada 100.000 habitantes TOTAL 732 Mujeres 588 Hombres 887 Nuevos casos por edades Años 45 0-14 15-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 +75 411 406 664 1.057 Mujeres 8.218 1.580 2.129 2.402 2.773 8.251 Tipos de cáncer con más incidencia 2.850 Colorrectal Próstata 2.423 2.233 Mama Pulmón 2.014

Mortalidad

Respecto a la mortalidad por tipo de tumor, los que más defunciones provocaron fueron el de pulmón (1.559) y el colorrectal (1.161). El de páncreas provocó 569 decesos, 491 el de próstata, 464 el de estómago,444 el de mama, 464 el de estómago.

Galicia cuenta con programas de cribado de mama y colorrectal implantados para la población de riesgo (50 y 69 años), aunque no tienen los dos la misma adhesión. Mientras que el primero tiene un seguimiento cercano al 79%, según datos del Sergas de 2017, el segundo apenas ha llegado al 46% en los dos últimos años a pesar de tratarse de una herramienta eficaz para detectar este cáncer en sus estadios iniciales y, por tanto, mejorar su pronóstico.

El tabaco es otro de los factores de riesgo del cáncer. El tabaquismo se asocia a más de 15 tipos de cáncer y a más del 30% de los casos. En Galicia, hay más de 413.000 fumadores diarios, un 18% de la población de más de 15 años. A estos hay que sumar las personas expuestas al humo del tabaco, entre los que se encuentran los menores. Alrededor del 54% de los adultos reconoce fumar en espacios públicos en presencia de menores.

En Galicia, las medidas de la Ley Antitabaco del 2010 se ampliaron incluyendo exteriores de hospitales y paradas de autobús. Además, 141 playas han sido decretadas sin humo. “Sin embargo, es necesario sumar más espacios sin humo, ampliando el número de playas y lugares donde sea frecuente la presencia de menores, como los espacios deportivos, para conseguir en 2030 una generación libre de tabaco”, advierten desde la AECC.

La obesidad y el sobrepeso y la falta de ejercicio son otros factores de riesgo de cáncer. En Galicia hay 362.345 personas con problemas de obesidad (15,3%) y 853.291 (36,1%) con sobrepeso, mientras que hasta 970.953 personas reconocen no realizar ningún tipo de actividad física.

Por último, más de 1.500 gallegos se encuentran en situación laboral de riesgo por un diagnóstico de cáncer. En su mayoría se trata de personas trabajadoras por cuenta propia, en situación de desempleo y personas trabajadoras por cuenta propia con rentas inferiores al sueldo mínimo interprofesional.

Intervenciones

Según el Servicio Gallego de Salud (Sergas), durante estos dos años se pandemia se han realizado 25.714 cirugías relacionadas con patologías oncológicas. En 2020, se realizaron 12.136 operaciones oncológicas, cifra que se incrementó en 2021 un 11,8% hasta alcanzar las 13.578 intervenciones. Según el Sergas, estas cifras son similares a las del periodo anterior a la pandemia, algo que atribuye al "esfuerzo de los profesionales de la sanidad gallega y a la decisión de atender todas las cirugías consideradas prioritarias".

Asimismo, desde la puesta en marcha, hace algo más de tres años, del Plan Nacional de Terapias Avanzadas, en Galicia se han solicitado 48 tratamientos con terapia CAR-T, de los que finalmente han sido autorizadas por el grupo de expertos del Sistema Nacional de Salud 42 solicitudes de pacientes gallegos. De estos, 26 recibieron tratamiento con CAR-T, de los cuales 6 fueron tratados en Galicia –4 en el CHUS y 2 en CHUVI–.

Inequidad del cáncer

Hay una parte de la población que no tiene las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente el cáncer dependiendo de donde viva. Así lo refleja el primer informe sobre la inequidad del cáncer en España de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Según dicho estudio, hay desigualdades en aspectos que tienen que ver con el acceso a entornos saludables, al diagnóstico precoz, a tratamientos como la atención psicológica y los cuidados paliativos y a la investigación, influyendo en las desigualdades el aspecto socioeconómico. Por ejemplo, siete comunidades no han conseguido que su población de riesgo (50 a 69 años) tenga acceso a un programa de cribado colorrectal. Además, el 42% de las comunidades no cuenta con regulaciones específicas para prevenir del humo del tabaco, causa del 30% de los casos de cáncer.

Respecto a cuidados paliativos, España está a la cola de las ratios recomendadas con 0,6 unidades por cada 100.000 habitantes –la media europea del 0,8 unidades–. Por otra parte, el nivel socioeconómico es un factor de desigualdad en el cáncer pues, entre gastos directos e indirectos, supone un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000 euros durante la enfermedad.