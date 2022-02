Dinamarca y Noruega han decidido levantar la mayor parte de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 en una llamada a recuperar la vida cotidiana. ¿Es una medida prematura o podría España seguir en breve los pasos de los países escandinavos? Para algunos expertos, es una decisión claramente prematura que, sobre todo, obedece a criterios políticos, no epidemiológicos, ni científicos. Para otros, es una iniciativa “valiente y no está tomada a la ligera”, sino basada en los porcentajes de vacunación y la menor agresividad de la variante ómicron.

En Noruega, desde el miércoles, los bares y restaurantes pueden vender alcohol también después de las 23 horas, desaparecen las limitaciones de aforo en eventos públicos y las restricciones en los centros de enseñanza y ya no será necesario el teletrabajo. Solo se mantiene una medida: hasta el 17 de febrero será obligatorio el uso de mascarillas en interiores cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. “Pasamos de reglas detalladas al metro de distancia, la mascarilla y el sentido común”, resume la ministra de Sanidad noruega, Ingvild Kjerkol.

En el caso de Dinamarca, el fin de todas las medidas impuestas para frenar el avance de la pandemia llegó el martes 1 de febrero. A partir de la próximas semanas, los daneses no estarán obligados a utilizar mascarilla al aire libre, salvo que así lo requieran los establecimientos, también se levantarán las restricciones de aforo y horario, y otros lugares de ocio volverán a reabrir sus puertas.

La doctora Mar Faraco, presidenta de la Asociación Española de Sanidad Exterior (AMSE), asegura que, para adoptar semejantes decisiones, Dinamarca ha contado con un porcentaje de vacunación muy alto –también en dosis de refuerzo, precisa– y, apunta a la confianza de la población en la gestión de la pandemia que está haciendo el Gobierno, también muy elevada. En ese contexto, la médico considera que “es una decisión arriesgada, pero valiente. No tomada a la ligera”. Además, señala que en el país se sigue realizando rastreo de casos y numerosos test de diagnóstico.

A juicio de Faraco, en el caso danés, lo más importante es que la gente confía en las decisiones de las autoridades sanitarias. “Aquí yo no tengo tan claro que vaya a suceder lo mismo”, indica. “Son los primeros en atreverse. Pero tienen apoyo popular y una base de partida que no me parece una locura”, prosigue.

El problema en España, apunta Faraco, es que, aunque el porcentaje de vacunación es muy alto, no se realizan tantos test y ya no se hace un seguimiento tan estrecho de los casos. “Tampoco la población en general está muy satisfecha con la gestión de la pandemia”, apunta.

Decisiones políticas

“La situación tiene que calmarse mucho para llegar a ese escenario. Son decisiones tomadas con criterios políticos, no científicos”, disiente el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Explica que, con la situación epidemiológica que tiene España, “le aterroriza” que se adoptasen decisiones similares en este momento. Y, precisa, no es alarmismo, es realidad.

En el caso de Dinamarca o Noruega, Lorenzo Armenteros indica que ninguno de los dos países atraviesa una situación epidemiológica como para adoptar decisiones de semejante calado: “Es porque tiran la toalla. No son capaces de controlar la pandemia y prefieren tomar otras medidas, que parece que son flexibles y solo obedecen a criterios políticos”. En el caso del país danés, el portavoz de la SEMG asegura que “está en récord de contagios” y, además, aunque la incidencia ha ido bajando en las últimas semanas, en el caso de España, ese descenso no ha sido “en caída libre, como algunos pronosticaban. Sí pasó en Sudáfrica, pero allí la media de edad de la población es mucho menor que en Europa”.

Mientras “no exista certeza de que el virus no va a mutar, el número de casos esté controlado, no se produzca un prolongado descenso de hospitalizaciones o ingresados en UCI” y, reseña, el porcentaje de vacunación a nivel mundial no se acerque al 70% no existen garantías para que España comience a levantar restricciones, añade el especialista.

En la misma línea se pronuncia Manuel Franco, epidemiólogo de la Universidad de Alcalá (Madrid) y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). “Una pandemia como esta necesita de un servicio de salud pública y una epidemiología importante, saber qué ocurre en todo momento y tomar las decisiones adecuadas. En ese sentido, Dinamarca es un país que epidemiológicamente está muy avanzado, lo que sí dicen es que ya no están dispuestos a cumplir ninguna restricción”, añade.

Para Franco, es una opción “aventurada” y no cree que ese sea el camino. Indica que, por ejemplo, en el sistema educativo español –universidades, institutos, colegios...– se están dando numerosos contagios. “Coger y decir: ‘¡Manos fuera, esto es libre albedrío!’, no me parece muy sensato”, finaliza.