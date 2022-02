El acceso de las mujeres a la formación y a puestos de responsabilidad, la feminización de los cuidados, así como la falta de corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas fueron algunos de los temas tratados en el foro Gestión Empresarial de la Igualdad y la Conciliación, organizado por Prensa Ibérica y El Periódico de España (EPE), con el patrocinio de Ariel y la colaboración de la Fundación Bertelsmann.

Gemma Robles, directora de EPE, encargada de presentar el foro, resaltó que la lucha por la igualdad y la conciliación es uno de los ejes fundamentales del medio que dirige. El evento fue moderado por la periodista Violeta Molina, redactora de la misma cabecera y experta en temas de igualdad, quien destacó el protagonismo de la corresponsabilidad en la cuarta ola feminista que vivimos.

María Gómez del Pozuelo, CEO y cofundadora de Womenalia, habló sobre la importancia de implicar a los hombres en la igualdad: “Hay una frase que dice que ‘si el hombre no entra en casa, nosotras nunca vamos a salir’. Aunque tengamos las mismas oportunidades de formación y laborales, si las mujeres seguimos cargándonos de ‘mochilas’ y aparcando nuestra vida profesional para dedicar más del 80% de nuestro tiempo a cuidar, la igualdad nunca va a llegar”. En opinión de Begoña Suárez, subdirectora para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres del Instituto de las Mujeres, en nuestra sociedad existe un doble rasero con los cuidados: “Todos necesitamos cuidados y queremos que nuestros niños, nuestros mayores, etc. estén bien atendidos. Sin embargo, estos trabajos siguen estando mal considerados y feminizados. Las instituciones públicas deberían intervenir para revertir esta situación”.

Gómez Pozuelo recordó que, “si los cuidados estuvieran remunerados, representarían el 14% del PIB en España”. María Luisa Chacón, directora de comunicación de Procter & Gamble, señaló que las empresas pueden ayudar mucho en la conciliación ofreciendo a sus trabajadores una mayor flexibilidad. “El año pasado conseguimos que el 100% de los padres se tomara la baja por nacimiento. No fue fácil; hubo que trabajar ciertas barreras sociales para conseguirlo, pero lo logramos”.

Por un futuro corresponsable

Un informe de 2020 del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) sostiene que, hasta el 2080, la UE no conseguirá la igualdad entre hombres y mujeres en la totalidad de los estados miembros. La consultora Mckinsey augura que la igualdad no llegará hasta dentro de 147 años. Según el Instituto Nacional de Estadística, los hombres sin hijos y con pareja que trabaja dedican 8,7 horas semanales a trabajos no remunerados (los cuidados), mientras que las mujeres en las mismas condiciones dedican 16,4 horas. Cuando tienen hijos, ellas dedican 37,5 horas y ellos, 20,8 horas en el mismo periodo de tiempo.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, los avances en materia de igualdad son innegables. Charo Izquierdo, periodista, consejera independiente y experta en conciliación e igualdad afirmó en el foro que “los jóvenes de hoy no hablan solamente de conciliación familiar y laboral sino de conciliación personal. Quieren tener vida y no caer en el “burn out” que está llevando a tanta gente a dejar los trabajos. La conciliación no puede ser solo de la mujer, los hombres también tienen que implicarse también”. En esta misma línea, la directora de comunicación de Procter & Gamble, María Luisa Chacón, explicó que estudios realizados por la marca Ariel demuestran que las nuevas generaciones tienen otra forma de actuar; los chicos cada vez más están involucrados en el trabajo en el hogar. No “ayudan en las tareas”, sino que las "comparten”, lo que es un avance. “En P&G queremos contribuir a este cambio y normalizar que las tareas del hogar no son cosa de mujeres; por eso en nuestros anuncios mostramos a jóvenes haciendo la colada y a hombres fregando mientras las mujeres trabajan”, afirmó Chacón.