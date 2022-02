Los psicólogos gallegos tienen las agendas casi completas hasta el verano

Diana Rodríguez, psicóloga con consultas en Vigo y Ourense, tiene cerrada su agenda de citas desde el pasado mes de septiembre y desde hace unos meses ha comenzado a pasar consulta también los sábados, en horario de mañana y tarde, y está barajando la posibilidad de hacer grupos de ayuda mutua con pacientes que compartan el mismo perfil para tratar de dar respuesta a la demanda. “Ya tenemos citas cogidas hasta verano”, asegura.

Como ella, otros psicólogos tienen sus agendas a tope debido al impacto que está suponiendo la pandemia en la salud mental de la población –un 40% de los españoles reconoce encontrarse emocionalmente mal– y a las listas de espera casi interminables que soportan los servicios de salud mental de la sanidad pública. Según fuentes del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, hay muchas consultas privadas de psicología para las que hay que esperar ya tres meses y algunas, incluso, seis.

“La avalancha de pacientes está siendo brutal. Estamos recibiendo emails devastadores de gente que te pide que, por favor, intentes ver a su hijo o a ella misma, e intentamos desviarlos a otros compañeros, pero es que están igual. Y lo mismo nos está pasando con los psiquiatras, sexólogos y pedagogos con los que trabajamos. También recibimos mensajes con ideaciones suicidas, algo muy grave y que requiere atención urgentes, los derivamos al programa de prevención de suicidios del Sergas y también están a tope. Lo que haces entonces es trabajar los sábados hasta las tantas”, asegura.

Daniel Novoa atiende a un 30% más de pacientes que hace un año. En estos momentos, para conseguir una primera cita con este especialista, hay que esperar casi un mes y es casi una misión imposible si el paciente necesita una fecha concreta. “Nosotros hacemos terapia breve con sesiones cada dos semanas, por lo que lo tenemos más fácil a la hora de encajar citas. Entiendo que quienes hacen intervenciones con más frecuencia lo tienen más complicado. Aun así. en estos momentos estoy dando cita de aquí a tres semanas”, explica.

Asegura que nunca había tenido tanta demanda como ahora. “En fechas puntuales que coincidían con ciertas épocas, como la de los exámenes, por ejemplo, podía haber un pico en la demanda, pero esto es algo sostenido en el tiempo, no es puntual”, explica el psicólogo, que advierte del aumento de consultas de menores. “Por mi experiencia, los adolescentes están siendo más afectados por la pandemia que los adultos. Yo tenía una población adolescente reducida, de un 25%, y ahora ha pasado a ser el doble”, asegura.

Algunos problemas que hasta antes de la pandemia eran puntuales se han convertido ahora en asuntos más que recurrentes. Uno de ellos es el absentismo escolar, que se suma a las consultas por ansiedad y depresión. También están aumentado los casos de autolesiones. “No es un problema que no viéramos antes, pero estamos asistiendo a un incremento importante que hay que vigilar”, sostiene este psicólogo, que forma parte también de Gabineti, una plataforma que atiende exclusivamente a distancia a los pacientes. “Cuantos más psicólogos y plataformas haya, mejor porque así el paciente puede elegir qué terapia o qué profesional va más con él. Además, hay personas que por problemas de movilidad o porque están más acostumbradas al mundo digital les va mejor la consulta online”, afirma.

En su opinión, el aumento de pacientes adolescentes responde también al hecho de que ir al psicólogo no está tan estigmatizado como hace unos años. “Ellos mismos se abren a pedir ayuda”, comenta.

“En la pandemia estamos viendo un aumento muy significativo de la demanda, especialmente en las edades más jóvenes, tanto en el sector público como en el privado”, añade Rosa Cerqueiro, psicóloga clínica y portavoz del Movimento Galego de Saúde Mental (MGSM).

María Ferreiro reconoce que las consultas de psicología privada no dan abasto tras el colapso de los servicios públicos de salud mental. “Nosotros derivamos a los pacientes a otros centros si no los podemos atender en un máximo de dos semanas porque no puedes tener a la gente sin atención. Creo que los partidos deberían replantearse muy en serio el problema de la salud mental e invertir en ella porque el sector privado no somos la solución al problema. demás, muchos problemas psicológicos acaban psicosomatizándose y pasan a ser enfermedades físicas. Por eso, si no actuamos en el origen, la sanidad pública no va a poder con todo esto”, afirma esta psicóloga, cuyo centro en Vigo atiende a más del doble de pacientes que hace solo un año.

Advierte, además, de que los problemas que están atendiendo a raíz de la pandemia son cada más graves. “Estamos viendo recaídas terribles de personas que ya habían recibido el alta terapéutica y que se supone que deberían tener herramientas para hacer frente a esta situación, pero no es así”, explica Ferreiro.