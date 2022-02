“A Torrente Ballester levouno a apoiar o falanxismo a ameaza de perder a vida, quería sobrevivir”. Con esta claridade se expresou sobre o escritor galego o autor e xornalista Francisco Rodríguez Pastoriza no Club FARO.

Presentado polo tamén escritor Xosé Ramón Pena, Pastoriza –colaborador de FARO DE VIGO– engadiu que “foron anos dos que el se arrepinte de ter esta apreciación”.

Para o conferenciante “Torrente Ballester mantiña unha crítica a algúns aspectos do falanxismo e do réxime de Franco do que se foi alonxando pouco a pouco”.

De feito, engadiu –na súa conferencia “Gonzalo Torrente Ballester: os anos da Falange”, cuxo título coincide cunha publicación editada polo Concello de Bueu– que “publicou artigos polémicos que lle trouxeron disgustos”. Dado “o seu apego á cultura, a súa admiración polos escritores que admiraba, (Torrente) non podía aguantar dende as revistas, xornais, dende o mundo da cultura que se descalificara a autores que el tiña moi recoñecidos e admirados”.

Como exemplo do seu pensamento, explicou que “un dos artigos máis cuestionados polo seu bando, o falanxista, titulábase ‘Llamada de alarma’. Publicouno no 1937, en plena Guerra Civil, queixándose do trato que a España nacional lle estaba dando a escritores e artistas que el admiraba. Ao mesmo tempo criticaba a mala calidade da cultura que se estaba a facer no bando nacional”.

Nese artigo de Torrente Ballester, este apuntaba en castelán: “El resentimiento literario, la forma más peligrosa de resentimiento, ha perdido el freno (...) Se estima patriótica esta falta de respeto para aquellos cuya obra, no la conducta política o personal”.

Non obstante, o autor galego –que asinou obras como “Los gozos y las sombras”, “Filomeno a mi pesar” o “La saga/fuga de J.B.”– loaba a doutrina nacional-sindicalista “facendo con frecuencia críticas aos sistemas democráticos e encomios aos totalitarismos”.

Pódese apreciar, explicou, no opúsculo “Antecedentes históricos de la subversión universal” Torrente “xustifica os sistemas totalitarios vixentes naqueles anos como o nazismo e critica as democracias liberais nas que a participación cidadá no goberno” .

Respecto da II República, deixou escrito que non se trataba de defender a forma de goberno que o pobo se dera libremente a si mesmo, senón que a República tiña abrazado gobernos cuxa “misión principal” fora protexer as diversións da masa como queimas de conventos.

Engadiu Torrente que ante o “espectáculo” da Fronte Popular e “ante la inminente ruina de España”, víase o fascismo “como única salvación”.

Este ideario do escritor ferrolano –pero que finou en Salamanca–

Cando se publicou o primeiro volume da triloxía de “Los gozos y las sombras” Torrente xa non militaba na Falanxe pero nela un dos personaxes, Cayetano, que era a personificación de todos os vicios, cacique, infiel, explotador, violento, vengativo, todo o contrario dun heroe “renegaba del rey por lo bajo y un poco antes de las elecciones mandó a todos sus obreros a que votasen por los republicanos y él mismo se hizo socialista y sacó los concejales que quiso”.

En canto a Primo de Rivera, Rodríguez Pastoriza apuntou que escribiu varios textos sobre el “eloxiando o personaxe e eloxiando a doutrina política” do fundador da Falanxe.

Por exemplo, no ano 1937, fixo referencia nun escrito “critica o control que exercía a prensa sobre a política referíndose aos ataques dirixidos a José Antonio”. Ao respecto, redactou Torrente: “Pudo ser un héroe del Parlamento pero si la prensa de izquierda no le perdonaba ser fascista e hijo del dictador, la prensa de derechas tampoco se lo perdonaba, pero (...) las palabras de José Antonio educarán a juventudes ardidas de fe para difíciles empresas de imperio y patria”.

Xornalista e profesor con afianzada carreira que coñeceu ao escritor en vida

O buenense Francisco Rodríguez Pastoriza doutorouse en Ciencias da Información en Madrid e exerceu como profesor durante máis de vinte anos. Traballou ademais nos servizos informativos de TVE, na área de cultura; e tamén foi e é colaborador dogrupo Prensa Ibérica, ao que pertence FARO DE VIGO. Na actualidade, escribe artigos no diario decano español. Alén da súa carreira como xornalista, tamén destaca pola súa obra literaria e de ensaio. Entre as súas obras, atopamos “A obra xornalística de José Gómez de la Cueva. Xohán Carballeira”, publicada por Laiovento no ano 2000, así como a obra “Torrente Ballester: os anos da Falanxe”, editado polo Concello de Bueu. Nesta última, presentada onte no Club FARO, percorre as referencias e opinións do autor de “Los gozos y las sombras” sobre a falanxe, franquismo e autoritarismo nos seus artigos, obras literarias e outras fontes. En castelán, ademais ten publicado outras obras como “Perversiones televisivas. Una aproximación a los nuevos géneros audiovisuales”, “La mirada en el cristal. La información en televisión” e “Cultura y televisión. Una relación de conflicto”.