El colapso que viven los centros de salud por la sexta ola de la pandemia está teniendo graves repercusiones en otros pacientes, algo que preocupa a los médicos que les tratan. Con los últimos datos disponibles, el número de los que iniciaron tratamiento contra el virus de la hepatitis C (VHC) ha vuelto a descender, de forma dramática recalcan los especialistas, de julio a septiembre de 2021. “Se están dejando de diagnosticar y empezar a tratar más de mil pacientes todos los meses y eso es un problema muy serio”, critica el doctor Javier García-Samaniego, coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve) y jefe de Hepatología del Hospital Universitario La Paz. “Estamos diagnosticando poco y tardíamente”, asegura.

La Aehve rescata datos publicados por el Ministerio de Sanidad para alertar sobre una situación que les preocupa especialmente: entre enero y marzo de 2020, justo antes del estallido de la crisis sanitaria, el número de pacientes que empezaron tratamiento fue de 3.125, mientras que, entre julio y septiembre de 2021, han sido 1.459, menos de la mitad, y solo ligeramente por encima de los 1.363 de abril a junio de 2020. Cifras que se remontan a los peores niveles de la pandemia, apunta el doctor García-Samaniego, también investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberehd).

El coordinador de la Aehve teme que esa situación haya ido a peor en el último trimestre de 2021 y el comienzo de 2022 con una Atención Primaria desbordada coincidiendo con el empuje de la sexta ola, la ómicron dejando miles de contagios y la incidencia de casos disparada. Por comunidades autónomas, explica el médico, “no tienen datos desagregados”, pero creen que la situación es muy similar. El hepatólogo indica que se están dejando de diagnosticar, y empezar a tratar, más de mil pacientes todos los meses.

El especialista detalla que “el problema es que no se está diagnosticando –se hace poco y tardíamente, especifica– y no se está derivando al especialista y, cuando se hace, nos llegan pacientes con fibrosis avanzada. A una persona que le diagnosticas tarde le puedes curar la infección, pero la enfermedad (la cirrosis) ya no. En estadios tan avanzados además hay alto riesgo de hepatocarcinoma (cáncer de hígado) y la supervivencia es baja”. Con las últimas cifras disponibles, los hepatólogos temen que entre un 25 y un 30 % de los enfermos ya tengan la dolencia avanzada por la falta de diagnóstico.

La asociación hace un llamamiento público a las administraciones para que “arbitren las medidas necesarias para desbloquear” esa derivación de pacientes a las consultas especializadas, así como los programas de microeliminación del VHC en todo el territorio nacional que consisten en poner en marcha el acompañamiento terapéutico para ayudar a las personas con hepatitis C que necesitan de un apoyo extra para cuidar de su salud. Sobre todo en entornos vulnerables como centros de adicciones o colectivos de personas sin hogar que tienen un circuito asistencial diferente y también se están viendo afectados por la crisis sanitaria.