El pico de la ola aún no llegó a los menores: su incidencia sube un 18% más en 7 días

Galicia dejó atrás el fin de semana las restricciones más duras de la vida social porque el Sergas entiende que el pico de la sexta ola ya pasó y se empieza a doblegar la curva. Y es verdad, ayer los infectados por COVID en la comunidad volvían a bajar y se situaban en 60.720. Pero hay un grupo donde los contagios siguen desbocados: son los menores de once años, y eso que el 81% ya tiene la primera dosis de la vacuna.

Los niños menores de once años son el único grupo de edad que en la última semana ha visto crecer su incidencia en Galicia. Un 18 por ciento más, pasando de 5.978 casos por cada cien mil habitantes el 24 de enero, a 7.084, este lunes. Es además el colectivo etario con la incidencia más alta y además con diferencia. Le siguen los niños de doce a 19 años con 4.863 casos por cada cien mil habitantes. Los mayores de 80 años son los que tienen menos incidencia (1.286).

El año arrancó con la sexta ola en plena explosión a causa de la variante ómicron, más contagiosa que la delta, pero entre la segunda y tercera semana de enero empezaron a caer los nuevos casos en todos los grupos de edad, menos entre los más pequeños. Desde el 17 de enero, la incidencia a catorce días se disparó entre los niños de menos de once años, pasando de 4.258 casos a los 7.084 del lunes.

La vuelta al cole, pese al mensaje de las autoridades de que las aulas son seguras, ha ayudado en esta expansión. En todo caso, los pediatras subrayan que las infecciones son leves en la gran mayoría de los casos.

¿Qué síntomas suelen presentar los niños? Como la variante ómicron se manifiesta sobre todo en las vías respiratoria superiores, la mayoría tiene secreción nasal, laringitis, dolor de garganta y febrícula. También pueden tener tos fuerte y fiebre.

Tienen mayor riesgo de dolencia grave los niños que ya tienen una enfermedad respiratoria, como asma grave. Los síntomas que deberían ser alarmantes son fiebre alta persistente, dificultad para respirar o tos persistente.

Los expertos explican que ahora se contagian más los niños que ciudadanos mayores porque son los que aún no han completado su pauta de vacunación.

“Es mucho más eficaz en el contagio el adulto que el niño. Lo que ocurre es que al no estar vacunados y al haberse relajado las medidas de control pues, evidentemente, es más probable encontrar casos en las personas no vacunadas que en las vacunadas. Por lo tanto, los niños, al no estar vacunados, es más normal que veamos más casos”, explicaba recientemente a este diario el pediatra gallego Federico Martinón.

Junto a los menores de once años, los niños de 12 a 19 años son el segundo grupo con más incidencia de COVID (4.863 casos). Según los últimos datos de Educación, de la semana pasada, había 9.727 estudiantes y profesores contagiados con coronavirus.