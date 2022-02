Bo día! As altas presións continúan achegando estabilidade. Hoxe o máis destacado serán as temperaturas máximas, que quedarán preto dos 20ºC.



Seguimos no #diadamarmota😉



Mañá e o venres teremos máis nubes e algunha chuvia feble, pero o anticiclón volverá na fin de semana. pic.twitter.com/Q1vHS8OinK