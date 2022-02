La reducción de los nuevos contagios de COVID-19 ha dado pie a un debate sobre el mantenimiento de la obligación de la mascarilla en exteriores. El mismo día en el que el Congreso validaba la voluntad del Gobierno de prorrogar esa norma, varias comunidades no solo iniciaban la desescalada con el abandono de restricciones, sino que también se posicionaban en contra de mantener el cubrebocas de forma generalizada. Entre ellas, Galicia.

“En mi opinión y en la del comité clínico del Sergas, la mascarilla en la calle podríamos empezar a relajarla y siendo absolutamente estrictos con la mascarilla en interiores”, declaró ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la prensa.

Su postura parte de la pérdida de intensidad de la curva de contagios y el haber dejado atrás las Navidades, un momento de grandes interacciones sociales y aglomeraciones en las calles. Por ese motivo, apoyó el establecimiento de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre entonces, con los casos por encima de 15.000. Hoy superan los 60.000 y está en contra. “Está claro que la incidencia del COVID está bajando”, justificó, si bien matizó que apuesta por “ir relajando el uso de la mascarilla en exterior siempre y cuando no estemos en aglomeraciones y siempre y cuando estemos deambulando con carácter normal y sin pararnos con personas a interactuar”.

No es el único dirigente del PP que se distanció de la postura del Gobierno. De hecho, el partido de Pablo Casado se opuso ayer a la prórroga de este requisito. “¿Con qué criterio decide el Gobierno que sigamos manteniendo las mascarillas al aire libre en estos momentos?”, cuestionó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Su homólogo de Castilla y León y compañero de partido, Alfonso Fernandéz Mañuezo, también aseguró que “ya va siendo hora” de retirar la mascarilla por la calle. Aclaró que sus declaraciones se producían “a título personal”, pues se encuentra en campaña electoral, pero esgrimió informes de los servicios sanitarios de su comunidad para justificar su postura.

Esta toma de posición en contra de la postura del Gobierno no llegó solo desde las filas del PP. También se unió una voz socialista: la del gobierno de Castilla-La Mancha. En la próxima reunión de la Comisión de Salud Pública (sin fecha por el momento), que reúne a los técnicos sanitarios del Ministerio y de las comunidades, los responsables castellanomanchegos propondrán la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en las calles y plantearán la reducción de cuarentenas de infectados por COVID-19.

Estas posturas se plasmaron horas antes de que en el Congreso se validase el decreto para prorrogar la obligación de la mascarilla al aire libre, si bien la ministra de Sanidad, Carolina Darias, deslizó que la medida “se modulará” en breve si se mantiene la tendencia. Apoyaron la convalidación de la medida PSOE, Unidas Podemos, BNG y otros socios del Gobierno (162 votos a favor y 153 en contra por 28 abstenciones), pero gran parte del bloque de investidura se abstuvo: PNV, ERC, Bildu y Más País. La votación incluyó otras medidas, como la actualización en base al IPC de las pensiones no contributivas, de viudedad o mínimas. Eso sí, el texto deberá tramitarse ahora como proyecto de ley.

Este debate coindide con la intensificación de la desescalada en Cataluña y Euskadi. En el primer caso, se comprometió a suspender las cuarentenas en las escuelas cuando se detecte algún caso positivo este mes y el día 11 permitirá la reapertura de las discotecas.

En el País Vasco, su tribunal superior impidió la ampliación hasta el día 14 de la exigencia del pasaporte COVID en bares, restaurantes y ocio nocturno, así su exigencia en hoteles y salas de juego, como solicitaba el Gobierno vasco, informa Efe. Su consejera de salud, sin embargo, se mostró a favor de mantener la mascarilla aire libre.

Galicia es uno de los territorios que mantiene la exigencia del pasaporte COVID –está vigente hasta el día 12– en ocio nocturno, hostelería o gimnasios, pese a los “problemas” detectados, que ayer reconoció Feijóo. Se refirió a los casos positivos confirmados solo con test de antígenos, sin PCR. La UE no los valida sin esta última prueba, lo que influye en el pasaporte COVID. ¿Cómo? Pues el certificado caduca a los 9 meses desde vacuna o dosis de refuerzo, por lo que con un positivo en el medio debería esperarse cinco meses. Un contagiado que no pueda recibir la dosis de refuerzo no podría contar con el pasaporte COVID. Por tanto, pidió abordarlo en el Consejo Interterritorial.