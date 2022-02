Galicia y otras comunidades han planteado, sin éxito por el momento, al Ministerio de Sanidad reducir a cinco días las cuarentenas de los infectados de COVID. ¿Por qué? La semana pasada, la Xunta explicaba que su propuesta tenía el aval “unánime” de los expertos del Comité Clínico. También hay estudios que respaldan la iniciativa del Sergas. Un trabajo de la Universidad de Cantabria apunta que “es muy raro” contagiar con la ómicron después del quinto día. Solo el dos por ciento de los contagiados con coronavirus infecta pasados los cinco días, frente al cinco por ciento de la delta.

En juego está la conciliación de la salud pública con la econonomía, pues son muchas las empresas con dificultades por las bajas laborales causadas por la explosión de la ómicron.

El estudio, que está en revisión y examina la tasas de ataque secundario, transmisión, incubación y períodos de intervalo de serie de los primeros casos de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 en Cantabria, señala que la variante de Sudáfrica tiene capacidad para contagiar de forma más temprana que delta.

En concreto, según afirman los investigadores, la transmisión del SARS-CoV-2 tuvo lugar entre un día antes de que la enfermedad se manifestara y tres días después, “cuando ocurren la mayoría de los contactos de casos secundarios”. “La mitad de los contagios se produjeron antes del inicio de síntomas” y la mayoría entre un día antes de que la enfermedad se manifestara (-1) y tres días después (+3), explican los investigadores. La mediana de transmisión de delta es el día 1; la de ómicron, el día 0.

“Esto implicaría que la efectividad de las medidas como el rastreo, el testeo rápido o el aislamiento disminuiría significativamente en ausencia de medidas preventivas como la distancia, limitar los encuentros masivos o las reuniones sociales”, apunta la investigación, en la que ha participado el director general de Salud Pública de Cantabria, Rejhard Wallman.

Otra de las diferencias entre ómicron y delta radica en la capacidad de transmisión de personas vacunadas y no vacunadas. “En este caso, una vez infectados, las personas vacunadas parecen tener la misma capacidad de transmisión que las personas no vacunadas. Esto no sucedió con delta, donde se observaron diferencias significativas de TAS en entornos globales, domésticos y ocupacionales dentro de los grupos”, explican.

Casi dos de cada cinco contactos estrechos de un contagiado de ómicron terminó siendo positivo (39%) frente al 26% de infectados con la variante delta, explica el estudio, basado en 622 casos detectados en Cantabria en diciembre de 2021, y sus 1.420 contactos, que se comparan con 1.708 notificados en noviembre, cuando la variante dominante era delta.