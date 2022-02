“La imagen desvaída que proyecta España al exterior no está en un momento catastrófico pero sí mediocre”. Así lo afirmaba ayer en el Club FARO el que fue uno de los diplomáticos más destacados de España desde el inicio de la democracia, Inocencio Arias, quien realizó un repaso por distintas cuestiones de actualidad respondiendo a las preguntas que le formuló el periodista Óscar González y, durante el coloquio, el público.

El que fue embajador de España ante la ONU durante el gobierno de Aznar y ocupó varios cargos relevantes con el de Felipe González presentaba su nuevo libro, “Esta España nuestra” (Plaza&Janés), en el que retrata la España convulsa, con una división como nunca en 50 años, en un relato cargado de lamento y a veces estupor, tal y como destacó en su presentación Óscar González.

A juicio de Arias, los factores que contribuyen al desprestigio de España en el exterior son variados. Aludió a datos socioeconómicos -récord en paro juvenil, crecimiento espectacular del déficit y un 50% más de abandono escolar que la media europea- y a la falta de transparencia: “La opacidad de Rajoy casi la duplica Sánchez”. Añadió, como otro motivo de esa imagen mediocre el hecho de que “en el gobierno hay comunistas y eso no entusiasma a Europa. En Ucrania hay un conflicto y nuestros representantes no son llamados porque temen que si les cuentan todo se entere Podemos y se lo digan a Maduro o a Irán”, expuso.

La tercera razón de ese desprestigio la sitúa en el tema catalán, en que “haya una región de las más ricas y conocidas que entre en rebelión”. Tras aclarar que no pertenece a ningún partido y su único carné es el del Real Madrid, del que fue presidente, Inocencio Arias criticó “la pasividad del gobierno con el separatismo catalán” al que “le ha puesto embajadas en el exterior donde se dedican a decir que España les oprime”.

De los independentistas catalanes, Arias dijo que había sido más hábiles que el gobierno español vendiendo –en universidades estadounidenses y de Gran Bretaña, y también ante la prensa internacional– el mensaje de que “España les roba y sembrando la semilla de que es un país casposo y poco democrático”.

Preguntado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Inocencia Aias se atrevió a decir que “no va a haber guerra entre la OTAN y Rusia “más allá de la ayuda de EE UU a Ucrania con armamento. “Putin cree sinceramente que Ucrania es parte de Rusia y no quiere que sea soberana para hacer cosas que le molesten a Rusia. A medio plazo tampoco quiere que los rusos tengan a su lado un escaparate de un país con un régimen totalmente europeo, con un estado de derecho y prensa libre”.

Otra de las cuestiones de actualidad sobre las que habló fue la pandemia. “La OMS pasteleó con China, hizo una visita de inspección y no denunció en voz alta que había un principio de pandemia ni pidió al gobierno chino información exhaustiva. No la puso firme porque se arruga con los grandes y ahora China es un gigante”, expresó. Sobre la repercusión en nuestro país, Arias consideró que la frase de Pedro Sánchez de que saldremos más fuertes (de la crisis sanitaria) “es uno de los eslóganes políticos más estúpidos que he oído”.

Acerca del conflicto del Sahara y la relación de España con Marruecos, criticó la postura de España de acoger “a escondidas” al jefe del Frente Polisario durante su enfermedad y se mostró duro con las declaraciones de Pablo Iglesias, “un tipo con un ego más grande que la ría de Vigo”, sobre que el Sáhara no es marroquí justo cuando Sánchez iba a viajar a Marruecos.

Sobre la Ley de Memoria Histórica, Arias se mostró partidario de ella “tal y como nos la vendieron cuando se pretendía que los hijos y los nietos de fusilados recuperaran los restos de sus familiares”. “La deriva es que ahora pretenden poner ante el microscopio cualquier atrocidad cometida por la derecha, e incluso cuestionar la Transición, y blanquear las tropelías del Frente Popular”. “El acto más vergonzoso de la guerra civil fueron los fusilamientos de Paracuellos. García Lorca fue vilmente asesinado, pero también Muñoz Seca cuyo pecado fue ser de derechas”, afirmó.

“La pandemia se ha cargado a Trump y en España ayudó a crear a la señora Ayuso”

Par Inocencio Arias “la pandemia se ha cargado a Trump”, quien hubiera ganado “fácilmente” las elecciones a Biden. Y no solo ha cambiado al presidente de la nación más importante de mundo, sino que “ha puesto en un brete al británico Johnson, ha producido dimisiones y, sobre todo “ha mostrado una crisis económica prácticamente mundial y mostrado, lamentablemente, las desigualdad en el mundo”, tal y como sostiene en una reciente entrevista publicada en el suplemento “Estela” de FARO DE VIGO. A nivel de España, la crisis del coronavirus –sostiene Arias– “ha ayudado a crear a la señora Ayuso”. “Tiene cualidades, simpatía, humanidad, carisma, pero sin el modo decidido con el que enfrentó la pandemia, con ideas propias y sin las zancadillas arteras del Gobierno en los momentos clave de la pandemia, habría ganado más apretadamente”. En la mencionada entrevista, Arias consideró que “el rey emérito, al que debemos mucho más que él nos debe, salvó la democracia, no ha sido condenado por ningún tribunal. Ha podido hacer algo irregular, habrá que verlo, pero los ataques, incluso por miembros del Gobierno, son interesados, porque van sobre todo contra la institución. Él está amortizado”.