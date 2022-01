“Cambiar de estilo es algo que me pide el cuerpo”

“El color del futuro imperfecto” reúne una veintena de cuadros casi apocalípticos, que invitan a reflexionar sobre el cambio climático, aunque Rafael Freijeiro (Vigo, 1958) prefiere que sea el espectador el que tenga la última palabra. Esta muestra, con la que vuelve a lo que él denomina la “abstracción lírica”, se inaugurará el próximo próximo viernes en el Espacio Beny de Vigo, donde compartirá protagonismo, hasta el 13 de marzo, con las esculturas de la artista germano-argentina Cristina Rommel.

–¿Cuándo se pone delante del lienzo ya tiene claro cuál será su temática?

–Cuando empiezas a hacer las cosas lo haces sin ningún tema en la cabeza, pero poco a poco te vas dando cuenta de que te lleva a ciertos parámetros y en este caso coincide con lo que pasa en el mundo en estos momentos. Yo asocio este trabajo al cambio climático. Sin embargo, cada persona puede interpretar lo que quiera porque la obra siempre la remata el espectador.

–¿Qué le impulsa a coger el pincel?

–Es una necesidad. Una vez que te metes en esta dinámica y la vives, la sientes y la padeces –sobre todo últimamente, la padeces–, es un motor que te mueve y siempre te lleva a hacer cosas. Por suerte, tengo esa capacidad, y paso por muchos estilos, muchos ambientes. Siempre tengo algo que decir. También he hecho escultura, primero muy colorista, luego otra menos colorista y más abstracta...

–¿Cambiar de estilo también es una necesidad?

–Es algo que me pide el cuerpo. Si durante cincuenta años haces lo mismo, al final es el mismo cuadro: los mismos colores, las mismas formas... Es una cosa que desdeñé desde el principio. El cuerpo me pide cambios y se los doy. Pasé por la realidad, por el abstracto, por el expresionismo gráfico, por el expresionismo abstracto... Por todo, y ahora volví al abstracto que yo denomino lírico porque tiene unos colores muy sutiles y un ambiente muy poético, y en pequeño formato, demás. Creo que cualquier cosa que hagas en dos por dos se come al espectador, aunque sea mala, pero si el abstracto es bueno, el formato pequeño basta.

"Yo nunca pensé en ser pintor hasta que un día me descubrí pintando y desde ese momento no lo he dejado"

–¿Por qué dice que últimamente el arte se padece?

–Porque entre la crisis económica y ahora la pandemia los pintores vendemos poco y hemos estado sin exponer, y si no tienes otros ingresos padeces mucho. Pero es normal porque la gente cuando tiene problemas en lo que menos piensa es en comprarse una pintura o una escultura.

–Su padre escribía y pintaba, y sus hijos son actores [Celia y Pedro Freijeiro]. ¿El talento se hereda?

–Y mi madre dibujaba muy bien también y le gustaba mucho leer. Supongo que es algo que está ahí. Yo nunca pensé en ser pintor hasta que un día me descubrí pintando y desde ese momento no lo he dejado. Y de hecho, miro hacia atrás y todos los cuadernos infantiles están llenos de dibujos.

–¿Vivir del arte es más difícil en Galicia que en Madrid o Barcelona?

–Si quieres vender tienes que moverte y no quedarte solo en Galicia, pero esto pasa con todo, no solo con el arte. ¿Es posible que el artista en otros países reciba más atención o más ayudas? Es posible también, pero creo que la situación se asemeja bastante en todas las partes del mundo.

–¿El público está educado para valorar el arte abstracto?

–Desde los años cincuenta, el abstracto estuvo muy presente. Lo que pasa es que en los últimos años no se le presta mucha atención a las manifestaciones artísticas salvo las que son audiovisuales. Sin embargo, hay un caldo de cultivo muy grande y hay mucha gente creadora en este país que es una maravilla. Ya sin salir de Galicia hay un montón de creadores fantásticos y en todos los órdenes, no solo en la plástica. En esta esquina del mundo hay de todo.