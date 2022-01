A Tanxuresaca prosegue horas despois de rematar o Benidorm Fest coa que Tanxugueiras se afianzou como o fenómeno musical do ano no Estado Español. FARO vén de falar coa tiktoker galega e residente en Vigo Blondiemuser que só no directo da gala do sábado no que participou nesta rede social no perfil de Eurovisión de RTVE colleitou un millón de “likes”. En Barajas, Madrid, de retorno a Galicia, entrevistámola para coñecer as súas impresións sobre as cantareiras galegas, o xurado e a decisión final.

Preguntada sobre se levar unha proposta como a de Chanel, sen tanto apoio do público, lle pasará factura a España, Paula recoñeceu que “penso que a actuación de Chanel é moi boa, fíxoo moi ben, defende moi ben a súa canción pero penso que é un formato moi eurovisivo, que xa se viu moitísimas veces, por exemplo con Elena Foureira. Penso que poderiamos estar nalgunha boa posición con Chanel pero tamén creo que con Tanxugueiras quedaríamos moitísimo mellor”

En canto á decisión final do xurado de non darlles máis apoio, respondeu que “esperaba que non seguise nos seus trece vendo que moitísima xente non estaba de acordo con eles pero ao final non puideron gañar as Tanxugueiras”.

Sobre a actuación das pandereteiras galegas, sinalou que “pareceume que tivo máis forza ca nas semifinais, o que é normal porque na semifinal só tiveran un ensaio xuntas e agora estiveron moi ben os planos espectaculares. Todo o Palau vibrou e sentiuse moitísimo o sentimento de Galicia”.

Ela mesma recoñeceu que non saíu indemne do directo: “Pola miña parte, tiña que ser obxectiva pero emocioneime porque os sentimentos da terriña... chegan sempre do corazón e na metade do espectáculo de Tanxugueiras boteime a chorar porque era inviable estar dunha peza, vivilo dende alí e ver a forza que desprenden as tres”. A entrevista completiña, ofrecémola neste enlace.