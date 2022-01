El Club FARO inicia el próximo miércoles día 2 su programación de febrero. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). La entrada es libre hasta completar aforo, que será de 120 personas y adaptado a las medidas de prevención contra el COVID-19.

Durante la Guerra Civil y años posteriores, en los años sesenta del siglo XX, el escritor Gonzalo Torrente Ballester colaboró con Falange Española y de las JONS escribiendo artículos en periódicos. En su conferencia titulada “Gonzalo Torrente Ballester: Os anos na Falange“, el periodista Francisco Rodríguez Pastoriza hablará de esta obra periodística, ensayística y también literaria.

Sergio Barreda, experto en redes sociales; director y fundador de las agencias Keeper Experience y Keyz Talents, explicará en su conferencia, titulada “¿Influencer se nace o se hace? (Vivir de las redes)”, los pasos a seguir para no sólo ganar seguidores, sino también para captar el interés de empresas y agencias de publicidad y poder convertirte en tu propio jefe.

En su conferencia “O idioma galego baixo o franquismo (Da resistencia á normalización)”, Henrique Monteagudo, profesor de la USC y miembro de la RAG, analizará la política lingüística represiva de la dictadura, consistente en la imposición coercitiva del castellano y la marginación sistemática del gallego, así como las dinámicas sociales que abocaron a un proceso de sustitución masiva del gallego.

“Vivimos en gerundio (La persona hace y se hace ‘haciendo’)” es el título de la conferencia de Rosa Montenegro, pedagoga por la Universidad de Navarra. Un viaje de autodescubrimiento, entre los laberintos del cerebro y los enredos del corazón, para que cada persona explore y descubra su riqueza y acepte luces y sombras de su universo interior.

El profesor y orientador Juan de Vicente Abad disertará sobre “La convivencia escolar (Una oportunidad para mejorar nuestra sociedad)”. Sostiene que pensar en la convivencia en términos de aprendizaje consiste en definir qué competencias queremos que adquiera el alumnado, cómo conseguirlo y de qué manera evaluarlo.

¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué siento que no puedo más? ¿Qué puedo hacer para que la convivencia no desgaste mi relación de pareja? ¿Por qué pierdo los nervios con mis hijos? Estas y otras preguntas tendrán respuesta en la conferencia de la psicóloga Silvia Álava, titulada “¿Por qué no soy feliz? (Vive y disfruta sin complicarte la vida)”.

El juez Joaquim Bosch hablará de “La patria en la cartera (Pasado y presente de la corrupción en España)”, una reflexión argumentada que bucea en las singularidades del fenómeno de la corrupción en nuestro país.

Entender qué es la microbiota, qué alimentos sientan bien y por qué, cómo combatir el colon irritable o la hernia de hiato, o qué platos te ayudan a adelgazar sin pasar hambre son solo algunos ejemplos de los temas que abordará la experta en nutrición Ángela Quintas en su conferencia titulada “¿Por qué me duele la tripa?”.

En la conferencia “Non penses nun elefante rosa”, y con un extraordinario sentido del humor, la ingeniera y escritora Antía Yáñez abordará la salud mental, tema de su última novela, protagonizada por una millennial autoexigente y perfeccionista que vive su vida como un torbellino que no puede controlar.

Por último, la periodista Nieves Herrero abordará “La apasionante vida de la reina Victoria Eugenia (esposa de Alfonso XIII y bisabuela del rey Felipe VI)”, cuya existencia transcurrió entre conspiraciones políticas, atentados, desengaños y el exilio.