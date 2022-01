Os tempos non son aínda chegados. Terra ten sido só un soño. Nos colorados outeiros de Xeorxia os fillos dos antigos escravos e os fillos dos escravistas non comen xuntos na mesa da irmandade. Tampouco os fillos dos murcianos falan galego. Nin sequera os fillos de moitos galegos. Todos riman secondary con monetary. Hai fronteiras, fronteres, fronteras; na terra e no corazón. Dago mugarik, bai.

Cando caeu o apartheid, o Congreso Nacional Africano, triunfante, quiso impoñer como novo himno o seu Nkosi Sikelel’ iAfrika. Foi Mandela quen teimou en fusionalo co Die Stem van Suid-Afrika dos asustados amos. Esa doce cantiga en xhosa, zulú, sesotho, afrikaans e inglés comenzou a coser feridas. Durante dous minutos, cada vez que se interpreta, sesenta millóns de persoas síntense cinguidas por unha xeografía tan emocional como física. Tal é o poder dos símbolos. Logo, ó rematar, voltan ás súas miserias e suspicacias. Un himno non é un ensalmo. Non cura. Acouga.

Unha comunidade é unha construcción do que se comparte e do que se imaxina compartir; de realidade e ficción, en igual medida. En España nunca fumos quen de edificar una identidade que abranguese a nosa pluralidade. Tampouco nesta democracia actual. Velaí as tensións centrífugas e centrípetas, en permanente colisión. O diferente consíntese, no mellor dos casos, como elemento folclórico ou excéntrico. Non como riqueza cultural que atinxa a todos.

O silencio do himno español é tan elocuente como os versos máis épicos. Retrátanos con exactitude. Tanxugueiras ofreceuse estes días a encher esa baleiro; que corenta millóns se sentisen familia durante tres minutos, anunciando foliada esta noite. As veces as grandes transformacións comenzan cunha rapaza negra que se nega a ceder o seu asento ou coa declaración confusa dun burócrata da RDA. Podía ter sido un concurso de cancións. Pero iso só funciona cando acompañan os ventos da época; o manido zeitgeist. O meigallo esvaeceu en Benidorm. Foi tan escintilante como breve, o que acostuma. No ’taban ready, seica. Queda para o reconto das ocasións perdidas.

Non se precisan conspiracións para explicalo. Eurovisión é aquilo que necesitamos que sexa en cada momento. Conta máis como espello que como escaparate. Non lles falamos ós televidentes europeos, ós que pouco lles importan as nosas lerias, senón a nós mesmos. Eurovisión foi a fiestra que requería o franquismo, a expresión esperanzada dun país na primavera da Transición e o puro cachondeo deste século. As tetas eran tamén unha belida bandeira, indispensábel hoxe. Ese era o voto popular. O xurado decidiu a escolla de Chanel e a súa cháchara; outro himno sen letra aínda que pareza tela, baleiro. Son tempos de mover o boom boom.

Queda a movilización que se viviu na Galiza. Ogallá que síntoma ou premonición. Temo que unha onda que marchará como veu, como tantas outras, sen callar. Como pobo, arelamos a validación dos ollos alleos. Dificilmente conqueriremos ese respecto mentres carezamos de autoestima. Núñez Feijóo, o noso presidente, de sólida maioría, o mesmo que celebraba a clasificación das Tanxugueiras para a final, pensa que non convén impartir en galego as materias científicas. Os cartaces comerciais e os prospectos seguen escribíndose na lingua prestixiada. Hai fronteiras, invisibles pero impenetrabeis; territoriais, socioeconómicas, políticas... Hainas. Terra puido ser unha fermosa mentira. Cecais un xermolo. Os tempos non son aínda chegados. Durante a vixilia, mentres arredor lle dan ó zoom zoom, abrigarémonos na verdade; nesa primeira e única patria, que é o ventre das nosas nais. Ai, mamá.