Si se puede hacer, se hace. Ésta pudo ser la máxima que llevó al Gobierno a incluir en el decreto ley que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en las calles una medida en favor de los pensionistas con menos poder adquisitivo. Una paga extra de doscientos euros para 9 millones de pensionistas, los que tienen menos poder adquisitiva para paliar el golpe de la subida del IPC. Y así, todos los grupos que pusieron en duda el decreto de las mascarillas se encuentran ahora condicionados porque, como dice una fuente parlamentaria “cómo se puede tumbar una ayuda a las personas que más lo necesitan”.

El decreto, por tanto, será convalidado en el Congreso el martes próximo, en el último día del plazo que da la Constitución, salvo sorpresa mayúscula. Y lo será gracias a un ardid controvertido. “Trampa”, dice una fuente. “Chantaje”, dice otra. “Qué cara más dura”, zanja una tercera. La incomodidad es notoria. Por si hubiera pocos incendios entre el Gobierno y sus socios.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no entraba ayer en la polémica, pero aseguraba que la mascarilla en exteriores, una medida que los propios expertos cuestionan, estará vigente “el tiempo mínimo imprescindible” y se retirará “cuanto antes” y cuando así lo acuerdan el Ministerio y las comunidades, “conjuntamente y desde la cogobernanza”. También recordó que cuando se recuperó el uso de la mascarillas en la calle, a finales de diciembre, la incidencia de COVID a 14 días era de 800 casos por cada cien mil habitantes y ahora está en 3.139.

“Cada vez estamos haciendo más vida normal y hemos ido recuperando las relaciones sociales. Algunos elementos siguen con nosotros como también sigue el virus”, defendió Darias.

El Congreso debe convalidar o derogar el 1 de febrero el decreto de las mascarillas, aprobado el 23 de diciembre pasado después de una Conferencia de Presidentes. Sánchez avanzó la medida que pedían muchos homólogos autonómicos, pero luego fue contestada y reprobada por los ciudadanos y por los partidos.

La Presidencia del Congreso ha hecho tanteos sobre el decreto de las mascarillas porque cuando aterrizó en el Congreso, a finales de año, el grupo socialista supo que iba a costar sacarlo adelante. Con el paso de las semanas han comprobado que la situación estaba más asfaltada de lo que creían debido a la disposición final primera.

El precepto incluido en el decreto, de dos párrafos, modifica la ley de Presupuestos de 2021, el año que estaba en curso, para dar un complemento a las personas que cobren las pensiones más bajas y las prestaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo con discapacidad. El complemento proviene de la diferencia entre lo cobrado en 2021 y lo que hubiera correspondido de haberse aplicado los incrementos decretados el año anterior. Antes del 1 de abril de 2022 estos ciudadanos/as percibirán la cuantía si el decreto es convalidado.

Pues estos dos párrafos que no tienen nada que ver con el uso de mascarillas en exteriores han generado malestar entre varios aliados. No peligra el aval del Congreso, a pesar de que las posiciones de varios grupos no están definidas. ERC y PNV prefieren esperar. En la formación catalana reconocen que este complemento a pensionistas y padres con hijos con discapacidad hay que estudiarlo. El grupo vasco no hará público el voto hasta que se celebre el debate. A los independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos hay que sumar a EH Bildu, BNG, Más País, Coalición Canaria, Compromìs, Nueva Canarias o PRC, pero no porque cuenten con sus síes, sino porque tienen más o menos claro que no van a votar en contra. Sí lo harán PP, Vox y Cs, cada cual por una serie de motivos propios. Los populares reprueban que no hayan podido conocer a los supuestos informes científicos que abogaron por la idoneidad de las mascarillas en exteriores. En Cs, además de esta razón, esgrimen el procedimiento y el ardid usado.

Joan Baldoví, en declaraciones a este medio, ha tildado el texto de “decreto collage” y ha avanzado que durante la sesión plenaria reprochará al Ejecutivo esta técnica legislativa, igual que la censuró cuando la pusieron en práctica los gobiernos de Mariano Rajoy. “Decreto ‘collage’” es una forma de tacharlo. Es legal, cabe puntualizar, pero en términos políticos cuestionable, ya que al final el sentido del voto se distorsiona.

Cuenta una de los cargos consultados que el decreto tiene una razón de ser presuntamente médica a pesar de que se adoptó “en contra del criterio de los expertos”. Por algo así su partido estaba dispuesto a votar en contra. Pero, al añadir propuestas legislativas sobre ámbitos tan dispersos, “tapa la chapuza”, y peor aún: lo hace “escondiéndola bajo una medida social”, según sentencia.