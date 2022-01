Aida Tarrío de Tanxugueiras antes de la final: “Vamos a disfrutar y a darlo todo”

Tanxugueiras ya se encuentra a un paso de subirse de nuevo al escenario del Benidorm Fest en la gran final que dirimirá si son ellas, Rigoberta Bandini, Chanel o Rayden quien representará a España en Eurovisión en mayo. FARO ha hablado con ellas justo antes de salir de su hotel hacia el Palau d'Esports para el último ensayo que comenzó alrededor de las 15.30 horas. Aida Tarrío, una de las pandereteiras y cantareiras gallegas, se mostró confiada y resaltó: “Vamos a disfrutar y a darlo todo”.

“Vamos -prosiguió- a enseñar la cultura gallega y el poderío que tenemos todos y todas las gallegas”. También aprovechó para lanzar un mensaje a la gente indecisa o a quienes tenían pensado antes del miércoles votar por ellas y pasaron a dudar al señalar que la puesta en escena (por lo que más o lo único por lo que fueron criticadas) “funcionará”. “Estamos muy seguras de lo que estamos haciendo, muy contentas”, añadió.

No obstante, matizó que el problema fundamental fue de realización. “No se mostró lo que nosotras pensábamos y que en un principio queríamos mostrar. Todo lo que mostramos en la puesta en escena tiene un porqué”, incluyendo también los colores (en los que dominan el dorado y el negro).

FARO aprovechó para preguntar a Aida sobre la polémica con el jurado y la relación de alguno o alguna de ellos con determinados competidores en el Benidorm Fest, especialmente con Chanel. “Espero que eso no condicione. Nosotras pensábamos que el jurado no tenía nada que ver con la gente del concurso y no sé si condicionó o no [que no las recomendaran para la final]. Esperamos que no. Queremos pensar que el jurado es lo bastante profesional y que no se mete en relaciones sociales”.

Otro asunto al que se refirió la artista gallega fue la elección de Telecinco del “Ay, mamá” de Rigoberta Bandini y si eso puede ir en contra de Tanxugueiras. Tarrío señaló: “No, así como Rigoberta tiene mucha promo en Telecinco, nosotras la tenemos en la Televisión de Galicia. Cada cadena y cada programa cogerá lo que más le interese”.

Para Tanxugueiras, el ánimo está muy alto y así lo quieren transmitir a sus fans. “Vamos a hacer lo mismo con el mismo sentimiento, dejando de lado lo que piense el jurado.

Respecto a si estaban completamente recuperadas del COVID, indicó que sí y que, además, tenían “muchas ganas de pisar el escenario por segunda vez. Seguramente estamos más seguras a nivel vocal y postural. Creo que el día de nervios fue el miércoles”.