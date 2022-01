La decisión del jurado del Benidorm Fest de dejar a Tanxugueiras de quintas y, por lo tanto, no recomendar su llegada a la final levantó ayer en redes, especialmente en Twitter, una ola de críticas y comentarios sarcásticos que convirtieron el asunto en trending topic (con el empleo de la palabra tongo) por la mañana para ya hacia el final de la tarde dejar paso al “Ay, Mamá”, de Rigoberta Bandini como tema rey.

Programas como el de Radio 3 “Generación ya” plantaron el tema jurado-Tanxugueiras como pregunta de su buzón de voz.

En Twitter, hasta políticos como Ana Pontón o Gabriel Rufián –este último escribió “Xefas@tanxugueiras”– las apoyaron, mientras la escritora Ledicia Costas se preguntaba a dónde enviar la hoja de reclamaciones para el Benidorm Fest.

Por su parte, celebridades como la deportista y medallista olímpica Ana Peleteiro se cuestionaban: “Jurado, todo bien? Digooooo”. Sin embargo, el tuit que promete sentar cátedra fue el de la humorista Ana Morgade: “Estás más perdida que el jurado del Benidorm Fest”.

Tanto arreció la tormenta contra el jurado compuesto por Natalia Calderón, Miryam Benedited, Estefanía García, Marvin Dietmann y Félix Bergsson que hasta RTVE tuvo que salir en su defensa en rueda de prensa. La directora de Comunicación y Participación de la cadena pública, María Eizaguirre, señaló: “el jurado es un jurado profesional y, desde RTVE, entendemos que evidentemente cada persona tiene sus gustos y son respetables. Sin embargo, queremos insistir en que es un jurado profesional que hizo una valoración en base a criterios profesionales. Ninguno de ellos sabía lo que estaba votando la persona que tenía al lado”.

Por su parte, en YouTube, el Benidform Fest ardió pero de otra manera. Desde primera hora de la mañana, las visualizaciones de las actuaciones de Tanxugueiras y Chanel no paraban de crecer para a las ocho de la tarde el “Terra” de las gallegas –tras 19 horas colgado en el canal– rozaba las 400.000 reproducciones frente a las 267.000 de Chanel.

Muy lejos, la canción en directo de Blanca Paloma se quedaba con 89.000 visualizaciones; la de Varry Brava con 79.000 o la de Azúcar Moreno casi llegando a las 59.000.

En cuanto a las reacciones desde España y fuera a los directos, el clamor fue estar con Tanxugueiras, si bien algunos youtubers reconocieron que no les gustó la realización que ofreció Televisión Española por los pocos planos cortos que mostrasen la fuerza de las tres cantareiras y pandereteiras gallegas. Alguna voz señaló estuvo a disgusto con la puesta en escena.

Pero ¿realmente defraudó? El director del Conservatorio Superior de Música de Vigo, Esteban Valverde, señalaba a este diario ayer que le había gustado la puesta en escena y la coreografía. “Se ve que Chanel tiene talento pero tiene mucha coreografía. Si me voy al aspecto musical no es para tirar cohetes”, matizó.

“Todas estas cuestiones, señaló, son siempre cuestiones de gustos. Es difícil que jurado y público coincidan. Para mí, como músico, la opinión que valoro es la del público y, especialmente, la del público que no entiende nada”.

“Su actuación –la de Tanxugueiras– fue una combinación del mundo folk con coreografías modernas sin perder la esencia de una cantareira. Me pareció muy logrado. La chica que quedó primera (Chanel) es un tipo de música que está muy de moda ahora y seguro que la mayoría de los que la votaron son adolescentes o postadolescentes; pero Tanxugueiras lo hizo muy bien técnicamente”.

Explicó que “cantar con esa afinación (Tanxugueiras) en ese agudo es muy complicado. A lo mejor, la gente piensa que es algo fácil es necesario tener cierta técnica para hacerlo”. Para Valverde, en definitiva, el jurado no debió haber dejado fuera a Tanxugueiras. “Me pareció extraño”, indicó.

Xabier Díaz, por su parte, señaló a FARO que le había parecido “una actuación maravillosa, fantástica. Tiene multitud de lecturas adecuadas a estos tiempos: mujeres empoderadas, España plurilingüe... La actuación me pareció muy buena”.“Para mí, agregó, son las ganadoras totales y absolutas del concurso.”.

Para Díaz, es la demostración “del caso puntual de un jurado que no está a la altura de las circunstancias. Bueno, es algo que se repite en la historia de los concursos”.

Por su parte, Iván Ferreiro opinó a FARO que Tanxugueiras estuvieron “maravillosas. Cantaron muy bien. La canción es chulísima, la puesta es escena está muy guay y el discurso es potente. Que tenga que ganar o no, no lo sé pero fue lo que más me gustó ayer”. En cuanto a la opinión del jurado, Ferreiro indicó que “me pareció antiguo pero es una cuestión de gustos. Lo que hacen ellas emociona a mucha gente en el mundo”.

Guadi Galego señaló que “estuvieron fantásticas. Son las mejores. Vocalmente estuvieron impecables”.

También opinó para el diario decano Sila Lúa quien señaló que “ellas me parecen muy potentes y originales pero en los looks me hubiera gustado verlas más frescas y jóvenes. El negro y oro es como más clásico”.

La cantante Woyza defendió la actuación de Tanxugueiras: “Me pareció maravillosa, magnífica. No solo la actuación, sin como iban los bailarines, con mucha fuerza. Me pareció precioso y representando muy bien nuestra identidad del plurilingüismo”. En cuanto al jurado, opinó que “lo hizo para crear polémica.” y asegurarse que en la gala del sábado la gente vote enmasa ya que “hay muchas expectativas con que Tanxugueiras llegue a Eurovisión. Están causando furor”.

Los críticos: “Ellas nos ahorran otro ridículo internacional”

Tanxugueiras debe ganar el Benidorm Fest. E ir a Eurovisión. Y, ya puestos, conseguir el galardón que España lleva 53 años sin saborear. Ellas pueden conseguirlo… Así lo apuntan críticos musicales, que no entienden como el jurado se ha resistido al atractivo del grupo gallego y advierten de que “ellas pueden ahorrar a España otro ridículo internacional”. “Terra lo tiene todo. No es excepcional ni del todo novedosa, pero sí brillante e inscrita en un género poco trillado entre las audiencias mayoritarias: el de las cantareiras. Son jóvenes, mujeres, poderosas, empáticas. En un momento en que debemos reivindicar la diversidad más que nunca, ellas representan integración, tolerancia, abrazo, un estallido de felicidad”, subraya Fernando Neira, crítico musical de Hoy por Hoy y creador de la web undiscoaldia.com. “Es el momento de apostar por una propuesta folk que, además, está actualizada con arreglos electrónicos que la empujan hacia una épica con eficacia probada en Eurovisión”, asegura Leyre Guerrero, presentadora de Na na na en Radio 3, un programa de actualidad, contexto y referencias que definen nuestro tiempo. “Su fusión de estilos es muy interesante”, subraya Roger Rodés, productor de Nathy Peluso, Estopa, Juan Perro o La Pegatina. “El ailaralalá del estribillo la hace internacional, cantable y memorable. Se trata de un tema con gran fuerza interior y realizado de una manera exquisita”, explica. Su imagen es otra de sus bazas. “Tienen influencias estéticas góticas y barrocas. Lo vemos en los colores que usan y en los accesorios de oro viejo que visten. Asimismo en las prendas: mantones, pañuelos, blusas, faldas, encajes, pendientes…Su imagen es intensa e intenta trasladarnos constantemente a un universo de magia y brujería”, argumenta Elena Regadera, estilista de moda con más de 17 años de experiencia en televisión y publicidad. A lo que Paula Ventura, diseñadora de vestuario habitual de Shakira o Alizzz, añade: “Se agradece que se salgan de lo establecido, que no se rijan por las últimas tendencias y se enorgullezcan de su estilo. Transmiten fuerza, seguridad y empoderamiento de una forma diferente”. “Hoy más que nunca, la imagen de mujeres fuertes que alzan la voz, unidas, visibles y libres mediante un canto es la mejor representación para gritar que no hay fronteras”, destaca Marcelo Pacheco, director de arte conocido por su trabajo en Brigada Costa del Sol, El nudo, Traición, La catedral del mar o Isabel.