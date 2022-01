Sophie Ewan, de 28 años y natural de Bristol (Reino Unido) quería disfrutar de unos abrazos con su husky, pero el perro no tenía intención de moverse de su sitio. Cuando Sophie le reclamó unos 'mimos' a su perro Rex este decidió quejarse y enfadarse durante la conversación como si tuviera una rabieta, repitiendo "no" en un tono desafiante.

Al parecer, la actitud no sorprendió a Ewan, ya que está acostumbrada a la negativa de su perro para dar cariño. En esta ocasión, la joven decidió coger la cámara y grabar a su husky mientras tenían la conversación, dejando atónitos a todos sus seguidores. "No es la primera vez que Rex habla, el día que me respondió no me lo creía" explicó Sophie. Los husky siberianos, reconocidos por su fuerte carácter, son considerados una de las razas más inteligentes, por lo que no resulta tan extraño que procesen palabras y las repitan.