“La democracia es el mejor sistema de gobierno, pero hay que cuidarla y no lo hemos hecho”. Así lo aseguró ayer Manuela Carmena durante su intervención en el Club FARO, donde presentó su libro “La joven política” (Península), en el que, a través de su experiencia como abogada, política y alcaldesa, presenta una alternativa al sistema de partidos –de derechas y de izquierdas–, que rompa con la confrontación política actual, condene la mentira en política y otorgue un papel activo al ciudadano.

Carmena aseguró que el principal problema de la política es que el diálogo está marcado por el insulto y la descalificación. “Hemos convertido la democracia en una guerra”, aseveró. Asimismo, lamentó que la mentira se acepte como algo casi intrínseco de la política. “Se miente y no pasa nada. Hemos confundido la libertad de expresión con la obligación de veracidad, que se deriva del deber de información veraz, por lo cual, no se puede mentir”, manifestó.

Ante un salón de actos del MARCO abarrotado de público, la exalcaldesa de Madrid reconoció que no le gusta la ostentación de sacrificio que se hace en política y que le sorprende cuando escucha a algún político que ha tenido que renunciar a su familia por hacer política. “El mundo no necesita héroes, sino gente que lo haga bien”, afirmó la jurista, quien aseguró que ella no se considera una política profesional. “La política no es una profesión, sino una responsabilidad. Creo que cada uno tiene que tener una profesión y que durante un tiempo puedes dedicarte a trabajar para tu comunidad”, afirmó.

Durante la charla-coloquio que mantuvo con la abogada laboralista Elvira Landín, repasó su trayectoria profesional, desde su trabajo de abogada laboralista en los setenta hasta su etapa como alcaldesa de Madrid. Explicó que cuando se cansó de “pedir justicia” decidió hacerla, por lo que preparó las oposiciones a la judicatura. Desde entonces, siempre intentó cambiar aquellos aspectos que no funcionaban, primero en los juzgados donde ejerció la judicatura y después como jueza decana de Madrid. Fue así como descubrió que le gustaba la gestión pública.

Carmena cuestionó el sistema de partidos y aseguró que si nuevas formaciones como Ciudadanos y Podemos no están funcionando es porque han copiado el modelo viejo. “Los partidos no han envejecido bien o no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Es necesario buscar nuevas alternativas”, aseveró.

También habló de la importancia que tiene el control de la Administración por parte del poder judicial, aunque en su opinión, hay una falta de adecuación de la respuesta judicial en España para llevar a cabo dicho control. “Un ejemplo negativo lo tenemos en la decisión del Tribunal Constitucional de anular la declaración del estado de alarma. Me parece incomprensible que después de dos años se diga que algo no existió”, comentó.

También condenó la violencia de género y animó a reflexionar sobré que está fallando en las leyes y en la gestión para que sigan muriendo mujeres víctimas del machismo y apeló por trabajar con los hombres. “Es imprescindible si no queremos seguir fracasando”, advirtió.

La jurista también se refirió a los nuevos movimientos: feminismo, ecologismo y pacifismo, entre los que destacó el primero. “El feminismo es un movimiento que sin usar la violencia y sin partidos políticos, ha transformado el mundo. Solo hay que ver a la mujer hace solo un siglo”, afirmó.

Además, dio una serie de sugerencias “para cuidar la democracia”: hablar para entenderse, decir la verdad, cambiar los partidos políticos, abrir los electos a la sociedad, escuchar a los ciudadanos, presupuestos participativos y gestión pública social, evaluar y la humanización de la justicia.

De abogada laboralista a alcaldesa

Manuela Carmena se estrenó como abogada defensora de obreros y detenidos durante la dictadura de Franco. Fue cofundadora del despacho laboralista en el que cinco abogados del Partido Comunista de España (PCE) y de CC OO fueron asesinados en un atentado terrorista de extrema derecha a finales de 1970 y que se conoce como la matanza de Atocha de 1977. Comenzó su carrera judicial en enero de 1981. Entre 1996 y 2001, ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 1986, recibió el Premio nacional de los Derechos Humanos y es una de las fundadoras de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Con 71 años, se convirtió en alcaldesa de Madrid, tras ser la candidata electa e independiente de Ahora Madrid, formación que se presentó a la alcaldía bajo el paraguas de Podemos Unidas, cargo que desempeñó durante cinco años (2015-2019). Tras escribir a las nuevas generaciones sobre su mensaje sobre la política y la importancia del compromiso en “A los que vienen”, Carmena se dirige en “La joven política” a quienes se sienten cada vez más alejados de la política actual y relata, sin cortapisas, su experiencia en primera línea. “En mi tiempo en la alcaldía no tuve una visión positiva de la política; la percibí como una guerra absurda, con todos los atributos propios de la extrema confrontación militar, sin más objetivo que alcanzar el poder, quien no lo tiene, y de consolidarse en ese poder, el que lo tiene”, asegura Carmena.