No mapa do satélite vemos como continúan estacionarias as altas presións ao norte, xerando poucas liñas de presión sobre a Península. Unha situación de pouco vento que trouxo temperaturas moi baixas durante a madrugada.



O día volverá a ser de ☀️ con lixeiros 📈nas máximas. pic.twitter.com/geDz7IGwBu