Lozano: “Hay una lucha constante para abortar las reformas del Papa Francisco”

Llegar a la cumbre en el Vaticano y mantenerse es una aventura de poder que implica riesgos incluso para el Sumo Pontífice. “Hay una lucha constante para abortar las reformas del Papa Francisco”, alertaba ayer el periodista e historiador Vicens Lozano quien participó en Club FARO para presentar su libro “Intrigas y poder en el Vaticano”, de Roca Editorial.

Presentado por el periodista Rubén Rey, Lozano explicó que “hay un sector importante de la sociedad, alineado con grupos de la extrema derecha internacional. Lo vemos en Italia con Salvini, en Francia con Marie Le Pen, en España con Vox que no reconocen la autoridad del papa actual”, considerándolo un “usurpador”.

De hecho, Lozano refrendó en su intervención que el actual papa “es un palo en la rueda de la ultraderecha mundial”.

Expuso que, de diferentes maneras, este sector –que sigue considerando como pontífice “legítimo” a Benedicto XVI– entra “en una retahíla de insultos” contra Bergoglio tachándolo de “antipapa, hereje, papa rojo, papa comunista” o incluso “anticristo”.

Este ataque reside en que, aclaró, “muchos cardenales que lo votaron se han desdicho de su votación y han pasado a engrosar las filas de la oposición dentro del Vaticano” porque “les ha cortado privilegios”.

Para comprender mejor la cruzada de Bergoglio contra la ostentación en el Vaticano, recordó que en el discurso de Navidad a la curia vaticana les dijo que “dejasen de ser tan ostentosos, que dejasen de ser tan arrogantes, que sean más pastores que príncipes de la Iglesia”.

De esta manera, detalló que el sector ‘atacado’ ha decidido presentar batalla en dos espacios “donde le hacen la vida imposible al Papa Francisco. El primer espacio está en el exterior con un personaje que se llama Steve Bannon” y que es “el asesor que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos a base de fake news, mentiras, y propiciar constantes bulos que socavaron la imagen de la rival, Hillary Clinton. Este señor tiene constantes problemas en Estados Unidos porque está incluso encausado en el golpe de estado que se produjo con la ocupación del Congreso al inicio de la actual presidencia de Joe Biden”, detalló el conferenciante.

Este añadió que Bannon cuenta con un laboratorio en Bruselas y otro en Roma donde “con grandes medios económicos y especialistas internacionales en redes sociales está propiciando fake news constantemente contra la figura del Papa Francisco”.

Este ataque obedece también a que el Pontífice es uno de los pocos líderes morales que existen hoy en día en el mundo. “Esuna persona escuchada en todo el mundo. Es difícil estar en desacuerdo con una persona que habla de misericordia, que acoge la inmigración, que está contra los muros, que considera que la mujer ha sufrido discriminación en la Iglesia, que millones de católicos homosexuales han sido condenados por la Iglesia y que intenta que vuelva toda esta gente”, señaló.

Pero la oposición de Bannon tiene ramificaciones en el Vaticano en varios cardenales como Raymond Burke (negacionista del COVID), su “principal enemigo”; Gerhard Müller o Robert Sarah, según explicó.

No obstante, Vicens Lozano también se refirió a los casos de pederastia y al me too de las monjas. Respecto de lo primero, criticó que gente de la Iglesia condenada por abusos sexuales asegure que no ha hecho nada y que no ha sido pecado por haberlo hecho con niños ya que la Iglesia solo reconoce como sexo una relación entre un hombre y una mujer. “Ante esto, realmente llegas a una conclusión durísima: Los abusos en la Iglesia forman parte de la cultura de la Iglesia”. Para él, se trata de un “tumor que “destroza la vida de las personas”.

Recordó que en Francia se han contabilizado 300.000 casos de abusos frente a los 250 denunciados ante la Conferencia Episcopal Española que “ha dicho que los investigará pero negándose a que haya una comisión independiente. Las víctimas en España están hablando de más de medio millón de casos”.

Por último, también criticó que sobre el me too de las monjas no se hable, un movimiento que surgió hace poco, hace un par de años, que denuncia que algunas religiosas fueron violadas, tratadas como esclavas trabajando las 24 horas al día 365 días al año “a veces al servicio del sacerdote que abusaba de ellas laboral o sexualmente”. Incluyó también los casos de novicias en conventos “víctimas de las madres superioras. Incluso el Papa Francisco inauguró hace ocho meses una residencia para monjas expulsadas de los conventos que deambulaban por las calles de Roma” y que venían de países sin recursos y que habían incluso caído en “redes de prostitución. (...) Es un drama y ya se oyen voces en conventos, también en España”, advirtió.

Un periodista que busca fiscalizar el poder

Vicens Lozano es periodista e historiador. Su área de especialización es Italia y el Vaticano. De hecho, ha colaborado con la RAI italiana. En España, su trayectoria lo ha llevado por diferentes medios como la TV3 (Televisión de Catalunya), “El País”, “Diari de Barcelona” o “Avui”, entre otros. En su último libro, “Intrigas y poder en el Vaticano”, que subtitula “Una crónica de los secretos y escándalos mejor guardados” –editada por Roca Editorial–, Lozano señala que se planteó escribir esta obra sobre la Santa Sede “con el convencimiento de que mi experiencia de varias décadas en este universo me permite intentar arrojar algo de luz sobre algunos misterios”. Ayer, en Club FARO recalcaba que en el ejercicio de su profesión ha buscado “fiscalizar el poder”, que es, para él, en lo que consiste el periodismo.