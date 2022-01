Carlos San Juan tiene 78 años, es pensionista y su relación con los bancos, como le ocurre a muchas personas de su edad, no es nada buena. Harta del trato por estas entidades, ha decidido iniciar una campaña para que se incremente el servicio con un trato más personal.

Asegura que, de un tiempo a esa parte, los bancos no atienden convenientemente a los mayores y les dejan solos ante cajeros y aplicaciones cada vez más difíciles de utilizar y por este motivo, se ha puesto manos a la obra para buscar una solución. Ha través de change.org ha lanzando "No soy idiota, soy mayor", una campaña con la que reclama un trato digno y pide a los mayores que no se rindan y exijan el cumplimiento de sus derechos.

Cansado de tener que depender de otros para llevar a cabo sus gestiones ha decidido emprender esta iniciativa con la que busca dar un toque te atención. Como ha comentado aunque para una persona joven un trámite digital no supone ningún esfuerzo, para muchos mayores sacar dinero o hacer una transferencia se vuelve toda una odisea. Ha llegado a reconocer que en alguna ocasión se ha sentido hasta humillado al verse obligado a tener que pedir ayuda.

Con esta iniciativa, con la que ya ha conseguido recaudar más de 140.000 firmas, Carlos pretende que se dé servicio presencial y humano a los mayores en los bancos El éxito de su denuncia es gracias a que a puesto voz a lo que muchos mayores exigen: un trato humano y cercano.