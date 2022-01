La tercera dosis pierde adeptos: 100.000 gallegos de más de 50 años, sin ella

Mañana arranca en Galicia la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para 182.000 gallegos entre 30 y 39 años. Ya han sido convocados todos los mayores de 40 años en la comunidad para esta dosis extra, y 1,5 millones de gallegos ya se la han puesto. ¿Se mantiene la elevada adherencia de las dos primeras dosis? Sí, en términos generales. De hecho, Galicia repite de nuevo como la comunidad con mayor porcentaje de vacunación en todas las franjas de edad, y eso pese a que hay una ligera caída en las personas que se han pasado por los centros de vacunación para recibir la nueva inyección, en comparación con las dos dosis anteriores. Si el 97% de los gallegos mayores de 50 años se puso las dos primeras dosis, la administración de la tercera inyección es del 93%.

Son casi 108.000 los gallegos mayores de 50 años los que no tienen la tercera dosis. Exactamente, 28.251 que tienen más de 70 años, 26.645 que tienen entre 60 y 69 años, y 53.000 que tienen entre 50 y 59 años. Las razones que apunta el Sergas para explicar estas cifras es que son personas que han tenido el COVID y por eso aún no han sido llamadas a recibir la nueva dosis al tiempo que fueron convocados los de su grupo de edad, o que por tener otras dolencias han retrasado la administración de la tercera inyección. También admite casos de personas cansadas de tanta vacuna, que ya tuvieron sus dudas con la primera y segunda dosis, y ahora han decidido no recibir una tercera dosis, pero no cuantifican cuántos pueden ser. Se trata de gente que no ve efectividad a la vacuna ante la explosión de la variante ómicron.

La cifra es abultada, aunque porcentualmente no lo parezca. Más de 108.000 gallegos en edades avanzadas que si renuncian a la tercera dosis, se arriesgan a una mayor vulnerabilidad ante el coronavirus. El 100% de los gallegos mayores de 70 años, según datos del Ministerio de Sanidad, recibió las dos primeras dosis de la vacuna, un porcentaje que cayó seis puntos con la tercera dosis. En el grupo de 60-69 años, el 98% se inyectó las dos primeras dosis, pero en la tercera, el porcentaje bajó hasta el 94%. Y en el caso de los gallegos de 50 a 59 años, pasamos del 95% con las dos dosis al 90% con la tercera.

En el caso de los gallegos de 40 a 49 años, el 92% optó por recibir las dos primeras dosis, y ahora la tercera dosis se la han puesto el 75%. La convocatoria a este grupo acaba de terminar y ello puede explicar la abultada diferencia entre ambos porcentajes. Aquí puede haber rezagados que por motivos laborales, familiares o de vacaciones no acudió a vacunarse el día asignado, pero no renuncia a hacerlo.

Comesaña llama a la vacunación: “Damos todas las facilidades del mundo”

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, hizo ayer un nuevo llamamiento para que todos se vacunen porque la inyección reduce el riesgo de contraer coronavirus y que éste sea grave y letal. Recordó que el 6% de los gallegos, los que no están vacunados, suponen más del 50% de los ingresos en uci. “Damos todas las facilidades del mundo”, aseveró para quien cambie de opinión y quiera vacunarse.

De hecho, tanto ayer como hoy, el Sergas realiza una repesca de todos aquellos mayores de 40 años que, por cualquier tipo de circunstancia, no hayan acudido a la primera citación. También para los niños de 5 a 11 años, que faltaron a su primera cita.

El sábado se cerró la primera fase de la vacunación infantil en Galicia después de que el pasado lunes 10 llegase la última remesa de dosis pediátricas. La comunidad ha cumplido tres semanas antes el objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad de lograr el 70 por ciento de cobertura en esta franja de población, al llegar al 73,5%.