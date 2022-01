Bo día! Vemos na animación do modelo WRF como #Galicia queda na influencia dun anticiclón que se irá reforzando e situándose no sur das Illas Británicas.



Temos ceos nubrados e néboas matinais no interior. Progresivamente as nubes irán diminuíndo, con máis☀️canto máis ó sur. pic.twitter.com/gm6Sz2WNI9