¿Cuáles son las previsiones del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras las vacaciones de Navidad y en plena sexta ola? Espera que el pico de los contagios de COVID se dé entre los días 15 y 18 de enero, y también prevé una segunda quincena de enero “compleja” en lo que respecta a la presión hospitalaria. El pico de los ingresos en planta será en la tercera semana del mes y el de unidades de cuidados intensivos (UCI), en la última semana. En todo caso, confía que las hospitalizaciones sigan “contenidas”.

Explicó ayer que en las ucis hay 50 pacientes COVID, en torno al 0,1% de los más de 62.000 de los casos activos de coronavirus. Hace un año, los ingresados en las unidades de críticos eran el 0,9%. “Ahora, hay 10 veces más casos activos que hace un año, pero muchos menos ingresados en UCI”, resumió. También apuntó que “más del 60%” de los enfermos COVID en cuidados intensivos son personas sin vacunar, cuando la población gallega que no cuenta con ninguna dosis está en el entorno del 6%”.

Ante esta situación, la Xunta no descarta mantener más allá del 18 de enero las actuales restricciones horarias en la hostelería (cierre de bares y restaurantes a medianoche a excepción de viernes y sábados, que será a la 1,00, y la prohibición de reuniones entre no convivientes de 3,00 a 6,00 de la mañana, el ya conocido como ‘toque de no queda’). Por otra parte, la Xunta defendió el nuevo protocolo para aliviar la carga de trabajo de los facultativos de Atención Primaria, y que incluye el autodiagnóstico por parte de los infectados de COVID. Aseguró que ya hubo días en que dos mil enfermos autodeclararon su contagio tras hacerse un test de antígenos en casa. Ante las críticas de la patronal por este modelo, que permite dar automaticamente bajas laborales sin comprobación médica, desde la Consellería de Sanidade se aseguraba ayer: “Nos pusimos en contacto con ellos el miércoles y estamos trabajando en líneas de colaboración”.