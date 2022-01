Investigador económico de referencia, José García-Montalvo (Valencia, 1964) alertó en 2003 de la gran burbuja inmobiliaria en España, aunque los responsables políticos hicieron oídos sordos hasta que estalló la crisis financiera de 2007. Instalados ya en 2022, ¿cómo lo ve el catedrático de Economía Aplicada de la UPF, que maneja procedimientos de big data monumentales y solo atiende a las cifras?

–Da miedo preguntar por su pronóstico.

–Si no pasa nada raro, 2022 tiene muy buena pinta.

–Ese “raro” es lo preocupante. No paramos de asumir rarezas.

–Estamos viendo que ómicron no quiere matar al huésped. Como la economía me aburre, estoy estudiando biología molecular y, según los cálculos computacionales, puede haber hasta 65 variantes del virus. Uno de los riesgos es que aparezca una más letal.

–¡Alto! ¿Dice que la economía le aburre?

–En economía, desde Keynes no ha surgido nada interesante, mientras que en biología molecular cada día se descubre algo nuevo.

–Sigamos con los riesgos.

–Otro es la inflación. 2021 fue un año relativamente bueno, pero la percepción que tiene la gente sobre la recuperación económica depende mucho de la inflación. Y no se resolverá fácilmente, porque el puzle del comercio internacional se ha desencajado y recomponerlo no es sencillo. China, por ejemplo, paraliza una ciudad de millones de habitantes por tres asintomáticos, afectando a la cadena de suministros y al precio de los transportes. Y luego está el factor geopolítico.

–¿Qué pasa con él?

–Se está complicando. Rusia está enfrentada seriamente con EE UU, Irán continúa enriqueciendo uranio y China, que se consolida como potencia, tiene el control de una de las dos grandes empresas que producen chips.

–¿Dónde ve lo bueno, pues?

–Hay mucha inyección de recursos en la economía. Si los fondos de recuperación se dirigen a donde deben, las cosas van a cambiar.

–¿No sería momento de cambiar de modelo económico?

–A finales de 2020, cuando se decía que íbamos a salir reforzados como seres humanos y que cuidaríamos el medioambiente, escribí que en el fondo del mar, en lugar de plásticos, habría mascarillas. Y está sucediendo. Nada cambia. Cada uno va a la suya.

–¿Mal concepto del género humano?

–La gente solo reacciona a los incentivos o a los desincentivos. Todo el mundo quiere ser ecologista, pero le cabrea cuando le suben la factura de la electricidad. Y la única forma de consumir menos electricidad es pagar más por la emisión de CO2 que haces. Este tipo de contradicción es constante.

–La desigualdad sigue creciendo.

–Disminuye la desigualdad entre países y aumenta dentro de los países.

–Eso es alarmante, ¿no?

–En España el 85% de la desigualdad viene por la falta de empleo. Pero hay una redistribución enorme y no se le da importancia. ¿Podría ser mayor? Sin duda. Las universidades públicas están subsidiando a los hijos de los ricos, mientras no hay suficientes becas para los que no tienen recursos, por ejemplo. Aun así, la potencia del Estado de bienestar es enorme.

–No es la percepción.

–Si la gente teme al futuro es porque tiene miedo a qué pasará con su puesto de trabajo. Lo cierto es que hay 19,8 millones de personas con empleo registrado en la Seguridad Social. Si esto continúa, se corregirá.

–¿Cuándo despejará del todo?

–España no llegará a la posición anterior a la crisis del COVID hasta 2023.

–Otros lo harán antes. ¿Qué nos pasa?

–Los economistas no estamos de acuerdo en casi nada, pero sí en que, en el largo plazo, solo cuenta la productividad. El recurso más importante es el capital humano y en España hay un enorme desajuste entre lo que las empresas necesitan y la formación que la gente tiene. Muchos, en lugar de apuntarse a Matemáticas, se matriculan en Filología.

–Tiene que haber de todo.

–Sí, pero lo que no me parece bien es la queja. Antes de entrar en Filología, deberían pasarles un papelito con la probabilidad de estar en paro, el salario que tendrán cuatro años después y el subsidio que todos pagamos para que estén estudiando: unos 8.000 euros cada año.

–¿Se lo dirá a sus dos hijos, aún pequeños?

–Sí. Quiero que entiendan que la vida es una carrera de larga distancia. Y sobre todo que no se quejen, que hagan.

–¿De dónde le viene la mentalidad?

–Yo era un anarquista absoluto, de los que cuestionaban la Transición. Pero se me pasó rápido. Decidí que prefería ser consistente.