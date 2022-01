Amazon no deja de reinventarse. La compañía fundada por Jeff Bezos trabaja por mejorar constantemente el servicio que ofrece a sus usuarios y desde hace varios ha querido ir un paso más allá probando un modelo de supermercado de lo más novedoso.

Por el momento sólo se ha puesto en marcha en Estado Unidos pero, han anunciado que quieren traer el modelo a España. Según han anunciado, abrirán abrirá 260 tiendas físicas, llamadas Amazon Go, un supermercado en el que no existen las cajas. El objetivo es abrirlas en los próximos tres años en diferentes países del mundo, entre los que se encuentra España. Aunque, es posible que hasta 2024 no habrá sus puertas el primer ‘Go’ de Amazon en nuestro país.

La compañía americana hará su principal desembarco en Reino Unido, donde abrirá 60 tiendas en 2022.

Por el momento se desconoce cuántas tiendas abrirán en cada país europeo y cuándo lo harán pero lo que sí se sabe es que España está dentro del radar de Amazon y la primera tienda se abriría antes de que termine el año 2024.

¿Cómo funcionará el supermercado 'Amazon Go'?

Lo más llamativo de estas tiendas es que no tienen cajas. Para entrar es necesario tener la aplicación 'Amazon Go', que está vinculada a la cuenta de Amazon normal. En ella habrá un código QR que se empleará para desbloquear la entrada. Una vez en el supermercado, solamente es necesario seleccionar los productos que se quieran y se van añadiendo directamente a nuestro carrito virtual.

Una vez que salgamos del establecimiento, todos los productos habrán sido cargados en nuestra cuenta y no tendremos que hacer cola para pagar, ni si quiera sacar los productos de las bolsas.